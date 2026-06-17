הלילה סמוך לשעה 23:35 התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על גבר בן 67 שאותר ללא רוח חיים בביתו ברחוב בן גוריון בקריית מלאכי, כשהוא במצב ריקבון מתקדם.

מתנדביםשהוזעקו למקום נאלצו לאשר את מותו. על פי הערכות ראשונות, המנוח שהה בדירתו למעלה משבוע ימים לאחר שנפטר.

שכנה שלא ראתה את הגבר מספר ימים חששה לשלומו והזעיקה את כוחות החירום. כבר כשהגיעו למקום, קידם את פני הכוחות ריח חריף מאוד.

לוחמי האש נאלצו לפרוץ לדירה, שם המנוח אותר ללא רוח חיים במצב ריקבון מתקדם. מתנדבי זק"א מרחב לכיש - צוות קריית מלאכי הוזעקו לזירה ופעלו בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

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אהרן זנו, סר"צ זק"א קריית מלאכי, ומתנדבי זק"א צוות קריית מלאכי משה וובר, נתי שחף ויוגב מליח פרקש, שטיפלו בזירה, מסרו: "מדובר בגבר בן 67, ערירי, שאותר בביתו כה"נ למעלה משבוע ימים לאחר שנפטר. שכנה שלא ראתה אותו מספר ימים חששה לשלומו והזעיקה את כוחות החירום.

"כבר כשהגענו למקום קידם את פנינו ריח חריף מאוד. לוחמי האש פרצו לדירה, שם המנוח אותר ללא רוח חיים במצב ריקבון מתקדם. מתנדבי זק"א צוות קריית מלאכי פעלו במקום בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים".