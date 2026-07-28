ריעדת אדמה ביפן ( צילום: מסך )

רעידת אדמה חזקה בעוצמה 7.1 הכתה הבוקר (שלישי) את מחוז קומאמוטו שבאי קיושו בדרום יפן, והובילה לפרסום אזהרת צונאמי, להפסקות חשמל נרחבות ולפציעתם של לפחות 50 בני אדם. הרעש התרחש מעט לפני השעה 16:30 לפי השעון המקומי, כאשר מוקד הרעידה היה בעומק רדוד של כ-9 קילומטרים בלבד – נתון שהגביר את עוצמת הטלטלה שהורגשה באזור.

תושבים דיווחו כי הרעידה נמשכה כדקה שלמה, ובתיעודים ששודרו בטלוויזיה היפנית נראו שריפות ועשן במספר מוקדים. מיד לאחר הרעש פרסמה הסוכנות המטאורולוגית של יפן אזהרת צונאמי לחופי ים אריאקה וים יאצושירו, עם חשש לגלים בגובה של עד שלושה מטרים. ראש הממשלה: "התרחקו מקו החוף" ראש ממשלת יפן, סנאה טאקאיצ'י, קראה לתושבים להתרחק מקו החוף והודיעה כי הוקם צוות חירום מיוחד לאיסוף מידע, הערכת הנזקים ותיאום פעולות ההצלה. בהמשך היום הוסרה אזהרת הצונאמי לאחר שלא נצפו גלים חריגים, אך הרשויות המשיכו לפעול בכוננות מלאה. רוסיה משלימה את העסקה: 20 מטוסי קרב מתקדמים ימסרו לאיראן - ישראל נערכת אליהו לוי | 27.07.26 הגבס על הרגל לא עזר לו: הגנב שהפך למפורסם - נתפס ישראל גרוס | 27.07.26 על פי הרשויות, יותר מ-150 אלף בני אדם קיבלו הוראה להתפנות למרכזי קליטה מחשש לרעידות נוספות ולמפולות קרקע. הסוכנות המטאורולוגית הזהירה כי בימים הקרובים, ובעיקר במהלך היומיים-שלושה הקרובים, קיים סיכון לרעידות משנה חזקות. מזכיר הממשלה הראשי מינורו קיהארה פנה לציבור ואמר: "אנו קוראים לתושבים באזורים שבהם הרעש היה חזק במיוחד להקדיש תשומת לב הדוקה למידע הפינוי שמוציאות הרשויות המקומיות באמצעות הרדיו, הטלוויזיה והאינטרנט, ולפעול ברוגע".

קניון קרס: תושבים לכודים בהריסות

אנשים רבים לכודים בשעות אלו בתוך קניון איאון בעיירה קשימה שבמחוז קומאמוטו, לאחר שהקומה השנייה של מתחם הקניות קרסה בעקבות הנזק הכבד שנגרם במקום. בדיווחים מקומיים צוין כי במבנה אירע פיצוץ, ותיעוד מהמקום הראה עשן לבן עולה מהבניין בעת שאנשים נמלטו לעבר מגרש החנייה.

שירותי הכבאות מסרו בהודעה רשמית כי "הקומה השנייה של מתחם קניות קרסה, והותירה אנשים רבים לכודים בפנים". במקביל, עשרות בני אדם נפצעו באירוע, כאשר לפחות 50 פצועים מטופלים בבתי החולים וכ-10 בני אדם נפגעו בבית אבות. תושב העיר אוקי בן 89 תיאר את רגעי החרדה ואמר כי "רעידת האדמה רעדה בחוזקה למעלה ולמטה ומצד לצד במשך כ-10 עד 20 שניות".

נזקים נרחבים לתשתיות

רעידת האדמה גרמה לנזקים משמעותיים ברחבי המחוז. כבישים וגשרים נפגעו, סדקים גדולים נפערו בכבישים ראשיים, קרונות רכבת משא ירדו מהפסים, וחלק ממבנים ציבוריים ומסחריים ניזוקו. באחד ממרכזי הקניות של רשת AEON דווח אף על פיצוץ, ובאזורים נוספים פרצו שריפות.

יותר מ-40 אלף בתים נותקו מאספקת החשמל, וחברות הסלולר KDDI ודוקומו דיווחו על שיבושים ברשתות התקשורת בעקבות הפסקות החשמל והפגיעה בתשתיות. גם התחבורה נפגעה באופן משמעותי – רכבות השינקנסן המהירות ורכבות מקומיות הושבתו לצורך בדיקות בטיחות, מסלול ההמראה בשדה התעופה קומאמוטו נסגר וכל הטיסות בוטלו או הוסטו לשדות תעופה אחרים.

חברות גדולות הפועלות באזור, ובהן יצרנית השבבים TSMC, וכן סוני ופוג'יפילם, פינו עובדים ממפעליהן כאמצעי זהירות עד להשלמת בדיקות הבטיחות. במקביל מסרה רשות הפיקוח הגרעיני של יפן כי לא אותרו חריגות או נזקים בתחנות הכוח הגרעיניות הסמוכות, ובהן איקטה, גנקאי וסצומאסנדאי.

זיכרונות מאסון 2016

רעידת האדמה החזירה לתושבים זיכרונות קשים מאסון קומאמוטו בשנת 2016, שבו נהרגו 275 בני אדם, אלפים נפצעו ועשרות אלפי מבנים ניזוקו. גם הפעם דווח כי חלקים מחומות טירת קומאמוטו ההיסטורית קרסו בעקבות הרעש.

הרשויות ממשיכות להעריך את היקף הנזק, ומבקשות מהציבור להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לחופים ולהיערך לאפשרות של רעידות משנה בימים הקרובים. ראש הממשלה טאקאיצ'י הודיעה כי 3,600 חיילים ייפרסו כדי לסייע במאמצי ההצלה וההתאוששות.