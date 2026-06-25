בשיחה מרגשת ונדירה פנה חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', לבני הישיבות והאברכים העצורים בכלא הצבאי 10. הדברים הושמעו באמצעות מערכות הגברה שהוצבו בכניסה לכלא, והעבירו מסר של חיזוק ותמיכה לעצורים היושבים מאחורי סורג ובריח.

"בחורים יקרים, הנאסרים להיותם תלמידים שעוסקים בתורה. אברכים יקרים, מסולאים מפז, שעוסקים בתורה הקדושה, וכל פשעם הוא העיסוק בתורה הקדושה", פתח ראש הישיבה את דבריו בכאב. "בימים אלו, כאשר גם ידידי ישראל פנו להם עורף, פונים עורף לעמנו, וכשצריכים להרגיש את ה'עם לבדד ישכון' וכל עם ישראל זכותו וקיומו היא התורה הקדושה".

"נחשבים כפושעים ועבריינים"

הגר"ש בצלאל הדגיש את הפער בין התפיסה ההיסטורית לבין המציאות הנוכחית: "שמונים שנה בארץ ישראל הקדושה, כולם הבינו שלומדי התורה הם היסוד של עם ישראל, והנה אנחנו מטולטלים ונרדפים, נרדפים, והיום במעצרים, ונחשבים כפושעים ועבריינים לשבת למעצר. וכל הפשע והעבירה היא על לימוד התורה הקדושה".

חבר המועצת הבהיר כי אין ספק שהתורה היא "בית חיינו, היא מחזיקה חיים לעם ישראל וקיומם". במקביל, הוא תקף את הרודפים: "אנחנו יודעים שהאנשים הרחוקים, הם רוצים לבטל את התורה הקדושה. הם לא מבינים מה זה עם ישראל".

"אסירי התורה הקדושה"

בהמשך דבריו פנה ראש הישיבה ישירות אל העצורים במסר של חיזוק: "ואתם האסירים, אסירי התורה הקדושה, שאתם נאסרים על קידוש השם, השם עמכם גיבורי החיל. אתם תשאו בגאון את מאסרכם, וכל הציבור שבא להזדהות עם התורה הקדושה, השם יברך את כולם, לקיים את עם ישראל".

הגר"ש בצלאל הדגיש את המשמעות המרכזית של התורה לקיום העם: "בלי התורה הקדושה עם ישראל לא נמצא, והם רוצים חס ושלום למחוק את תורתו של ישראל סבא ואת העם". דבריו משקפים את התפיסה המקובלת בעולם התורה, לפיה לימוד התורה הוא המגן האמיתי על עם ישראל.