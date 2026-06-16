העדה החרדית מצטרפת: 'עשרות מושלכים לכלא כפושעים'

תפנית משמעותית נרשמה היום (שלישי) במאבק נגד גזירת הגיוס, כאשר הנהגת העדה החרדית בירושלים הודיעה באופן רשמי על הצטרפותה לגל המחאות הציבוריות. ההחלטה התקבלה על רקע מעצרם הממושך של עשרות בחורים ואברכים, ובעקבות מעצרו של האברך אביאל כהן.

במודעות רשמיות שפורסמו מטעם העדה החרדית, תחת הכותרת "תפלה בעת צרה דאורייתא", נכתב כי "עשרות רבות של אברכי משי ובחורי חמד מושלכים אל בתי הכלא כאחרוני הפושעים תחת מסגר ובריח לימים רבים, מנותקים מספסל לימודיהם ומבני משפחותיהם, על חטאם היחיד שלא רצו להתגייס לצבא השמד".

בהודעה נוספת צוין כי "גם אלו שבעת שהיהדות הנאמנה והעדה החרדית בראשות רבותינו עיני העדה זצוק"ל ולהבלחט"א לאוישט"א, זעקה מרה על הגזירה עמדו באדישות והחרישו אל מול מזימות הרשע, מודים היום כי עת צרה היא ליעקב".

ההחלטה מצטרפת לשורת פעולות מחאה מתוכננות: חסידי גור נערכים למחאת ענק מחוץ לכלא 10, והפלג הירושלמי צפוי לפתוח בסדרת הפגנות וסגירת צירים במוקדים שונים ברחבי הארץ.

עצרת תפילה מרכזית בכיכר השבת

המחאה תתמקד במעמד תפילה וזעקה מרכזי ברחובות ירושלים, כאשר במקביל יתקיימו אירועים דומים בערים נוספות. על פי הפרטים שפורסמו, העצרת תתקיים ליל שישי, אור ליום ו' חוקת, ד' בתמוז תשפ"ו, במפגש הרחובות מכיכר זופניק בואכה כיכר השבת בירושלים.

כרוז נוסף שהופץ תחת הכותרת "להניע אמות הסיפים" קורא לציבור להתכנס ל"עצרת הרבתי בחצות הלילה" של ליל ו' בתמוז, במטרה "להרעיש עולם ומלואה".

גל מעצרים והסגרות לכלא הצבאי

ההחלטה על ההצטרפות למחאות מגיעה על רקע החרפה משמעותית באכיפה כנגד תלמידי ישיבות. בימים האחרונים הוסגרו 17 תלמידי ישיבות שנעצרו בהפגנות מול בית השופט נועם סולברג אל הכלא הצבאי, צעד שנתפס בעולם הישיבות כחציית קו אדום.

בנוסף, נגזרו 40 ימי מאסר על דוד פטרוף, תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' של הפלג הירושלמי, שנעצר בעת שעצר טרמפים בכביש 6. המעצרים וההסגרות מתרחשים על רקע משבר קואליציוני סביב חוק המעונות וחוק הגיוס.

יצוין כי במקביל למחאות, מתנהל מאבק פוליטי בכנסת, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לבכירים החרדים כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית, מה שהוביל לשיתוק פעילות הקואליציה.