ברקע המשך הרדיפה וההתנכלות לתלמידי ישיבות ובראש ובראשונה גל מעצר העריקים החרדים בהם גם צעירים חסידיים, המאבק הפיזי ברחובות כבר מזמן גולש מחוץ למחוזות הפלג הירושלמי או הרצ"פניקים.

מחר, יום רביעי, כמעט יצאה לדרך מחאת ענק של המיינסטרים החרדי שהיו אמורים ליסוע בשיירה איטית של רכבים לכיוון כלא 10. גדולי ישראל כבר אישרו את פרטי התכנית אבל ברגע האחרון, הוחלט על גניזת הרעיון לעת עתה. מה שכן צפוי לנו מחר, בשעות הצהריים, זו עצרת מחאה אדירה מחוץ לכלא 10.

המחאה מחר היא בפעם הראשונה של חסידות גור שיוצאת למחאה בעקבות מעצרו של בחור ישיבה, חסיד גור מהעיר אשדוד. הבחור, דמות מוכרת שפועלת רבות במרכז החסידות בירושלים, נעצר במהלך ניסיונו להסדיר את מעמדו מול הצבא, והועבר לכליאה צבאית.

במקביל - הפלג הירושלמי גם צפוי לצאת לרחובות מחר להפגנת המשך נגד כליאתם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בבתי הכלא הצבאיים בעוון לימוד תורה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם - בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים על ההיערכות ליום השיבוש של מחר.

נתניהו ממשיך להתל בחרדים

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום רשמית לבכירי הסיעות החרדיות כי חוק המעונות – שנועד להעניק סבסוד לאברכים שקיבלו צווי גיוס – לא יעלה להצבעה בקדנציה הנוכחית. נתניהו הבהיר בשיחות סגורות כי אין לו רוב קואליציוני להעברת החוק, לאור התנגדותם הנחרצת של חברי כנסת מתוך הליכוד וסיעות הקואליציה.

ההודעה הרשמית של נתניהו מגיעה שבועות ספורים אחרי הודעתו על כך שגם לחוק הגיוס של אדלשטיין אין לו רוב והתגובה החריפה של יהדות התורה הגיעה בהתאם. אבל גם כאן - אין תמימות דעים בין דגל הליטאית לאגודה החסידית.

בעוד שבדגל התורה תקפו את ראש הממשלה על הפרת התחייבות מפורשת אבל לא כרכו את הליך בחירת תאריך הבחירות בתור עונש לנתניהו, ובמקום זאת יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, הודיע כי שני נציגי המפלגה בוועדת הכספים יצביעו נגד כל ההעברות התקציביות שעל סדר היום - מה שהוביל לסגירה מיידית ופתאומית של הדיונים בוועדות דקות לאחר שנפתחו.

באגודת ישראל ממשיכים עם הקו התקיף של גט כריתות לראש הממשלה נתניהו והבהירו כי אי-העברת החוק משמעותה הודאה של נתניהו ברצונו ללכת לבחירות ולפזר את הכנסת. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

לא דרמה ולא נעליים

בקבוצת ווטסאפ חרדית פרסמו על מפגש "דרמטי" שהתקיים במשרדי ישיבת פוניבז' כשהתמונה שצילם הצלם המוכשר דוד קשת, בה נראה נשיא ישיבת פוניבז' ועורכי הדין של שני הצדדים יוצאים ממשרדי הישיבה, זכתה לכותרת על דריכות לקראת הכרעה משפטית סופית.

אלא שבירור קצר שלנו מעלה כי הפגישה כלל אינה דרמטית והיא שוות ערך פחות או יותר לפגישות העדכונים הביטחוניים המקיים ראש הממשלה עם יו"ר האופוזציה. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

אבל כבד

שש שנים של ייסורים קשים ומחלה מרה הסתיימו היום בעצב רב בעולם התורה והחסידות בבני ברק: בנם של קדושים, הרב החסיד רבי חיים דב הלפרין, רב חסידי וואסלוי בבני ברק וראש הקיבוץ בישיבת בוהוש, השיב את נשמתו לבורא כשרק לפני כחודש עוד הספיק לחתן את בנו בשארית כוחותיו. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

צביעות תקשורתית במיטבה

בזמן שהמדיה הכללית מסיתה נגד שבת ההתאחדות של חסידי סאטמר בצפת, בבני ברק התרחש כאוס תחבורתי שקט בחסות הבליינים מתל אביב – אבל שם התקשורת בחרה לשתוק. כל הפרטים על הצביעות התקשורתית - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.