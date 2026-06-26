התרגשות גדולה שוררת בקרב חסידי חב"ד עם ההכרזה הרשמית טיסת הצ'ארטר ההיסטורית והישירה לקזחסטן. הטיסה המיוחדת תצא לקראת יום ההילולא של המקובל האלוקי רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש, שיחול ביום כ' מנחם אב.

המטוס שייקח את החסידים אל היעד הוא מטוס האיירבוס A330 החדיש והמפואר של חברת 'ישראייר', אשר נחת לראשונה בנמל התעופה בן גוריון רק בסוף השבוע האחרון. זוהי הפעם הראשונה שמטוס מסוג זה מוקצה כולו עבור טיסת צ'ארטר פרטית אל הציון באלמא אטא שבקזחסטן.

בשנים עברו, הנסיעה לציונו של הרב שניאורסון זצ"ל בקזחסטן הייתה כרוכה במסעות מפרכים, טיסות קונקשן ארוכות והמתנות מייגעות בשדות תעופה ברחבי העולם. היוזמה הנוכחית שוברת את כל המחסומים ומאפשרת הגעה ישירה, מהירה ונוחה, שתאפשר למתפללים הרבים להגיע לציון כשהם רעננים ומוכנים לתפילות וללימוד בתורת בעל ההילולא ובנו הרבי מליובאוויטש.

הרב יוסף יצחק ניאזוב מהוועד המארגן של המסע, מטעם 'תפארת זקנים לוי יצחק' - מוסד הכוללים הגדול שהקים הרבי לזכרו של אביו רבי לוי יצחק ואשר מיועד לבני גיל הזהב, מסר כי "ההחלטה על חכירת מטוס האיירבוס החדש נולדה מתוך הבנה שהביקוש השנה צפוי לשבור שיאים חדשים. אנו רואים עין בעין כיצד החסידים צמאים לקיים את 'בן יכבד אב' בהידור".

התוועדות מעופפת בדרך לציון

הטיסה צפויה להפוך ל"התוועדות מעופפת" ייחודית במינה. במהלך שעות הטיסה יתקיימו שיעורי חסידות מעמיקים, התוועדויות הכנה ולימוד מתורתו העמוקה של בעל ההילולא. המארגנים שוקדים בימים אלו על הפקת חוברות לימוד מיוחדות וערכות נוחות אישיות לכל נוסע ונוסעת.

באלמא אטא עצמה יחלו בקרוב ההכנות הלוגיסטיות המורכבות לקליטת מאות החסידים. בשיתוף פעולה הדוק עם שלוחי חב"ד בקזחסטן, ייבנו אוהלי אירוח ענקיים, מעמדות שתיה ומזונות למהדרין ואבטחה היקפית שתבטיח את שלומם של המשתתפים במהלך השהות הקצרה והמרוכזת.

מי היה אביו של הרבי מליובאוויטש

רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, שזו ההילולא ה-81 שלו, שימש כרבה של העיר דנייפרופטרובסק (יקטרינוסלב) שבאוקראינה במשך כשלושים שנה. הוא נודע כמקובל אלוקי וגאון עצום, שהקריב את חייו למען עם ישראל והעמיד את משמר היהדות הנאמנה מול המשטר הסובייטי הרודן.

כפי שתיעדנו בעבר, הרב לוי יצחק נאסר, יוסר והוגלה לקזחסטן בידי הקומוניסטים ימח שמם, שם נפטר ונטמן הרחק מקהילתו ומשפחתו. חידושי התורה הגאוניים והפלאיים שכתב לאורך שנות רבנותו הוחרמו על ידי הסובייטים, אולם בימי גלותו כתב בשולי העמודים של הספרים המועטים שהיו ברשותו חידושים שהודפסו לימים ב-5 כרכי 'ליקוטי לוי יצחק'.

בשנים האחרונות גובר זרם העולים לציון לרגל ההילולא. "זה חשוב לנו מכמה סיבות", מסביר אחד המארגנים, "ראשית, הרב לוי יצחק בעל ההילולא היה גדול בתורה, גאון עצום, שהקריב את חייו למען עם ישראל כפשוטו ונפטר מתוך סבל רב בגלות. שנית, זה 'כיבוד אב': הרבי זיע"א מאוד העריך את מי שפעל למען אביו, והטרחה המסוימת שיש בהגעה עד לכאן היא על המתנה שקיבלו מהרב לוי יצחק – את הרבי שלנו".