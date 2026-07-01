נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוקל בימים האחרונים את חידוש המלחמה נגד איראן, כך על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל".

הנשיא קיים סדרת התייעצויות עם שר המלחמה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין, במסגרתן נדונה אפשרות של נטישת המשא ומתן ויציאה למתקפה רחבת היקף.

מקורות אמריקנים רשמיים שצוטטו בדיווח מסרו כי הדיונים עסקו באפשרות של מבצע צבאי נרחב שחלק מהגורמים כינו כ"השלמת המשימה". ההתייעצויות התקיימו על רקע המתיחות המתמשכת עם טהרן והקשיים במשא ומתן הדיפלומטי.

בסופו של דבר, טראמפ הכריע בשלב זה להמשיך במסלול הדיפלומטי. הנשיא הסביר ליועציו כי סבב תקיפות נרחב עלול לפגוע במגעים הדיפלומטיים ולהקטין את הסיכויים לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית. על כן, הוא מעדיף להסתפק בתקיפות נקודתיות בלבד במקרים של הפרת מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים.

מקורות בממשל שצוטטו ב"וול סטריט ג'ורנל" אף הודו כי פתיחה מחדש של המערכה הצבאית תהווה הודאה מרומזת בכך שההסכם עם טהרן נכשל. הודאה כזו עלולה לפגוע בדימוי הנשיא ובמעמדו הפוליטי.

עוד דווח כי הנשיא טראמפ ציין בפני אנשיו כי אינו מתנגד להארכת המשא ומתן מעבר לדד-ליין שנקבע ב-18 באוגוסט. מקור בבית הלבן הדגיש כי הנשיא תמיד מעדיף דיפלומטיה וכי "זה יהיה חכם מצד האיראנים להגיע להסכם טוב עם ארה"ב".

הדברים נאמרו על רקע דרישות איראן לחזרה למשא ומתן, שכוללות שליטה מלאה במצר הורמוז, שחרור מיליארדי דולרים מכספים מוקפאים, והפסקת התקפות ישראליות בלבנון. כפי שדיווח כיכר השבת, משמרות המהפכה האיראניים מאיימים לסגור מחדש את מצרי הורמוז אלא אם יוענקו להם ערבויות לשליטה בלעדית בנתיב המים.

בעוד הממשל האזרחי בטהרן בראשות הנשיא מסעוד פזשקיאן מנסה להוביל קו מתון במטרה לזכות בהקלה בסנקציות, הקיצונים בצבא מתמקדים בהפגנת כוח אזורית. העמדה הנוקשה של הזרוע הצבאית מציפה אל פני השטח מאבק כוחות פנימי חריף בטהרן, המאיים לטרפד את יישום הסכם השלום המקדים שנחתם עם ארצות הברית באמצע חודש יוני.