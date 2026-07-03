( צילום: באדיבות המצלם )

הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ הי"ד שנחטף ונרצח בשבעה באוקטובר, התייחס לחיסול המחבל שהיה שותף לחטיפת בנו. בהתייחסות מרגשת, ציין הרב פרץ כי יש משמעות עמוקה לכך שהחיסול התרחש ביום ה-1000 למלחמה.

"ביום ה-1000 מאז השבעה באוקטובר, יש משמעות עמוקה לכך שמי שהיה שותף לחטיפה, לרצח ולהחזקתם של חפים מפשע - נותן את הדין על מעשיו", מסר הרב פרץ בהודעה שפרסם. כזכור, כוחות צה"ל ושב"כ ביצעו תקיפה מדויקת בצפון רצועת עזה, במהלכה חוסל מחמד נעים ג'נדיה, ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'אעייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מכוחות הביטחון, ג'נדיה שימש כאחראי על החזקת שלושה חטופים ישראלים במנהרה תת-קרקעית - יותם חיים, סאמר אל-טלאלקה ואלון שמריז הי"ד. המחבל שחוסל היה דמות מרכזית בפעילות הטרור של חמאס בגדוד שג'אעייה. ביום השבעה באוקטובר, ג'נדיה שימש כראש חוליית נוח'בה שפשטה על קיבוץ נחל עוז ולקח חלק פעיל בחטיפת סרן דניאל פרץ הי"ד. במהלך המלחמה, הוא המשיך לפעול נגד כוחות צה"ל ברצועה וניסה לקדם מתווי טרור נוספים.

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משפחת פרץ הביעה הערכה עמוקה לכוחות הביטחון על פעילותם המתמשכת. "משפחת פרץ, מבקשת להודות מעומק הלב לכוחות הביטחון, לשב"כ ולצה"ל שפועלים לילות כימים למען ביטחון אזרחי ישראל, להשבת החטופים ולהבאתם של מחבלים ורוצחים לדין", נכתב בהודעה.

הרב פרץ הדגיש את המשמעות העמוקה של היכולת הביטחונית של מדינת ישראל: "הזכות לחיות במדינה יהודית עצמאית, שמסוגלת להגן על אזרחיה, לרדוף את מי שפגעו בהם ולהיאבק למען הצדק, היא זכות בעלת משמעות עמוקה".

( צילום: דובר צה"ל )

יצוין כי שלושת החטופים - יותם חיים, סאמר אל-טלאלקה ואלון שמריז הצליחו להימלט מידי שוביהם ויצאו למסע חילוץ עצמי הרואי. במהלך מסע ההצלה, הם השאירו סימנים מזהים וקראו לעזרה, אך למרבה הטרגדיה נפלו בשוגג מאש כוחות צה"ל שזיהו אותם בטעות כמחבלים. נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להוקיר את גבורתם ולהעניק למשפחותיהם תעודת הוקרה ייחודית בטקס מרגש בבית הנשיא.