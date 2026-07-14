שעות של ירי מהאוויר: כך נראו התקיפות הדרמטיות ברחבי איראן | צפו בתיעודים

תיעוד התקיפות ברחבי איראן, הלילה| צילום: צילום: צבא ארה"ב
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מפרסם הבוקר (שלישי) תיעוד מסכם מהתקיפות ברחבי איראן, תקיפות שנמשכו כחמש שעות והתמקדו ביעדים צבאיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית.
בהודעת צבא ארה"ב נאמר: "במהלך המשימה שנמשכה חמש שעות, כוחות ארה"ב תקפו בהצלחה מטרות צבאיות ברחבי איראן, כולל בושהר, צ'אה בהאר, ג'אסק, קונאראק, אבו מוסא ובנדר עבאס, כדי להחליש עוד יותר את יכולתה של איראן לתקוף ספנות מסחרית.
"כוחות CENTCOM השתמשו בתחמושת מדויקת נגד מערכות הגנה חופיות איראניות, אתרי טילים ורחפנים, ויכולות ימיות".
"יותר מ-50,000 חיילי צבא ארה"ב מוצבים כעת ברחבי המזרח התיכון. כוחות אמריקניים נשארים ערניים, קטלניים ומוכנים", הוסיפו בארה"ב.
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