פיקוד העורף מאריך הנחיות עד יום ראשון בשעה 20:00

ירי טילי יירוט לעבר טילים ששוגרו מלבנון

פיקוד העורף הודיע הערב (שלישי) על הארכת מדיניות ההתגוננות הנוכחית עד ליום ראשון הקרוב בשעה 20:00. ההחלטה מגיעה בעקבות הערכת מצב מתמשכת ומשקפת את המציאות הביטחונית המורכבת בה נמצאת המדינה.

ההנחיות, שנכנסו לתוקף ביום שלישי 14.04.2026 בשעה 18:00, קובעות מדרגי פעילות שונים לאזורים שונים בארץ - החל ממגבלות חמורות בקו העימות ובצפון, ועד להקלות משמעותיות במרכז הארץ ובדרום. כיכר השבת מפרסם את המדריך המלא להנחיות לפי אזורים. קו העימות: מדרג מצומצם ביותר באזור קו העימות נותרות המגבלות החמורות ביותר. פעילויות חינוכיות מותרות אך ורק בתוך מרחב מוגן תקני, ללא יוצא מן הכלל. התקהלויות בשטח פתוח מוגבלות ל-50 אנשים בלבד, ובמבנה סגור ניתן להתקהל עד 100 משתתפים. מקומות עבודה באזור יכולים לפעול רק במקומות שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים באזור נותרים סגורים לחלוטין לציבור, כפי שדווח בעדכון הקודם של פיקוד העורף. הצפון: גולן וגליל עליון במגבלות באזורי גולן צפון, גליל עליון וביישובים קצרין וקדמת צבי, ההנחיות מעט מקלות יותר אך עדיין מחמירות. פעילויות חינוכיות מותרות במקומות שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. התקהלויות בשטח פתוח מוגבלות ל-50 אנשים, אך במבנה סגור ניתן להגיע עד 200 משתתפים. גם באזור זה החופים נותרים סגורים. כזכור, פיקוד צפון הבהיר לראשי הרשויות כי הפסקת האש איננה כוללת הפסקת אש בלבנון, ויש להמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף.

אזור המפרץ: הקלות מסוימות

באזור המפרץ ניכרות הקלות משמעותיות יותר. פעילויות חינוכיות מותרות במקומות שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקני, בדומה לצפון. התקהלויות בשטח פתוח מותרות עד 100 אנשים, ובמבנה סגור עד 400 משתתפים.

מקומות עבודה באזור יכולים לפעול במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. גם באזור המפרץ החופים נותרים סגורים לציבור.

שאר הארץ: חזרה כמעט מלאה לשגרה

ברוב אזורי הארץ ניתן לחזור לשגרה כמעט מלאה. פעילויות חינוכיות מתקיימות ללא הגבלות, ומקומות עבודה פועלים בשגרה מלאה. התקהלויות מותרות עד 5,000 אנשים - מספר המאפשר קיום אירועים משמעותיים.

עם זאת, קיימים חריגים חשובים: באזורי ההנחיה גליל תחתון, מרכז הגליל, העמקים, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, שומרון, שרון, דן, ירקון והשפלה - חלה מגבלת התקהלות מצומצמת יותר של עד 1,000 אנשים בלבד.

חוזרים ללימודים? ( צילום: AI )

הערות חשובות ובדיקת הנחיות ספציפיות

פיקוד העורף מדגיש כי קיימות החרגות נוספות למדיניות ההתגוננות, ומומלץ לתושבים לבדוק את ההנחיות הספציפיות ליישוב שלהם בפורטל החירום הלאומי בכתובת oref.org.il. המערכת מאפשרת קבלת מידע מדויק ומעודכן לפי מיקום.

ההארכה מגיעה לאחר תקופה מורכבת שבה המדינה התמודדה עם מתקפות נרחבות. כזכור, במהלך מבצע "שאגת הארי" הופעלו כמעט 100 אלף אזעקות ברחבי הארץ, והעורף התמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים.