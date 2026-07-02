עימות חזיתי חסר תקדים מתפתח בימים אלו בצמרת מערכת מערכות הכשרות. שעות ספורות לאחר שמנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, חתם על תעודת רישיון המאפשרת לארגון "צהר פיקוח מזון בע"מ" לפעול כגוף רשמי נותן כשרות, פורצת סערה רבת עוצמה. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לצד מזכיר מועצת הרבנות הראשית, הרב רפאל פראנק, יוצאים בהתקפה חריפה ומבהירים כי לצעד אין כל תוקף חוקי והוא בוצע ללא אישור ובמחטף.

המהלך, שמתבצע על רקע פסק דין חלוט של בג"ץ המחייב את הרבנות לקבל החלטה בבקשת הארגון, מעורר חשש כבד בקרב גורמי המקצוע והרבנים לגבי השלכותיו על המוני הציבור המסורתי והכללי שאינם בקיאים בפרטי ההלכה וההשגחה.

"התעודה ניתנה שלא כדין" - מנכ"ל משרד הדתות תוקף

במכתב רשמי וחריף ששיגר מנכ"ל משרד הדתות, יהודה אבידן, ליועצים המשפטיים, הוא תוקף בחריפות את מתן הרישיון וחושף כי ההחלטה התקבלה ללא ידיעתם או אישורם של הגורמים ההלכתיים המוסמכים. אבידן מבהיר במכתבו כי ערך בירור דחוף מול הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי קלמן בר שליט"א, ממנו עלה בבירור כי מועצת הרבנות הראשית או נשיאה לא היו שותפים להליך.

"סדר הדברים למתן תעודה אמור להתחיל באישור של מועצת הרבנות הראשית לישראל... מה שלא קרה במקרה דנן", כותב אבידן. "בהתאם לזאת, להבנתי אין תוקף לרישיון האמור שהוצאתו נעשתה שלא כדין". מנכ"ל המשרד מתריע מפני "הפצה מהירה" של האישור על ידי ארגון צהר בקרב בעלי עסקים ומסעדות, ומבקש מהיועצים המשפטיים להוציא הנחיה רשמית מיידית המבהירה כי לרישיון אין כל תוקף משפטי.

מכתב ההתנגדות המלא של מזכיר מועצת הרבנות

כנדבך נוסף לעמדת משרד הדתות, שיגר מזכיר מועצת הרבנות הראשית, הרב רפאל פראנק, מכתב רשמי דרמטי תחת הכותרת "החלטת מועצת הרבנות הראשית". במכתב, שנושא תאריך י"ז תמוז תשפ"ו (2 יולי 2026), הוא מבהיר כי "נודע לנו כי ארגון צהר קיבל הודעה מאת מנכ"ל הרבנות הראשית על מתן רישיון לשמש כגוף נותן הכשר".

הרב פראנק מדגיש בחריפות: "למרות שהיה עליו לעשות זאת לפי החוק, לפי ההגיון ולפי כללי מינהל תקין, המנכ"ל כלל לא עדכן אותנו בנוגע לכוונתו לתת את הרישיון, כך שהנושא טרם עלה לדיון בפני מועצת הרבנות הראשית או בפני ועדת הכשרות שע"י מועצת הרבנות הראשית". המזכיר מציין כי על מנת שהמועצה תוכל לדון בנושא, עליה לקבל את מכלול החומר הרלוונטי, לרבות החלטה מנומקת של הממונה, בקשת הרישיון והחומרים עליהם ביסס הממונה את החלטתו.

"לאור זאת מועצת הרבנות הראשית אינה מאשרת בשלב זה את מתן הרישיון לארגון צהר", כותב הרב פראנק בסיום המכתב, תוך שהוא מעתיק את ההחלטה לרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, לראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, לחברי מועצת הרבנות הראשית ולמנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן.

הרקע המשפטי: אולטימטום של בג"ץ

ברבנות הראשית מבהירים כי הנפקת הרישיון על ידי המנכ"ל הגיעה בעקבות פסק דין חלוט של שופטי בג"ץ – אלכס שטיין, דוד מינץ ורות רונן. השופטים קיבלו את עתירת ארגון צהר וקבעו כי על הרבנות לקבל החלטה בבקשת הארגון לקבלת רישיון בהתאם לחוק הקיים, מבלי להמתין לשינויי חקיקה בכנסת.

החלטת בג"ץ נסמכת על רפורמת הכשרות של שנת 2021 (שנכנסה לתוקף ב-2023) המאפשרת לגופים פרטיים להעניק תעודות עם המילה "כשר". זאת, על אף שבימים אלו מקודמת בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק לביטול הרפורמה והחזרת הסמכויות הבלעדיות לרבנות הממלכתית. ברבנות הראשית הדגישו כי הרישיון אינו תוצאה של שינוי מדיניות, אלא של יישום כפוי של פסק הדין של בג"ץ והנחיות היועצת המשפטית לממשלה.

החשש ההלכתי: הכשלת "עם שבשדות"

גורמי המקצוע והרבנים מבהירים כי המהלכים הללו אינם משפיעים ישירות על הציבור החרדי. הצרכן החרדי אינו נסמך על כשרויות אלו ממילא, וצורך מוצרים תחת השגחת הבד"צים המחמירים והידועים בלבד. החשש ההלכתי הגדול מתמקד ב"עם שבשדות" – המוני הציבור המסורתי והכללי שאינם בקיאים בפרטי ההלכה וההשגחה.

כניסת גופים פרטיים מונעי רווח, העלולים להחליש את הסטנדרטים ההלכתיים המקובלים, עלולה להכשיל ציבור רחב זה המסתמך בתמימות על המילה "כשר" המופיעה בתעודה הרשמית שמנפיק הגוף הפרטי. כזכור, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר הביע בעבר תמיכה חד-משמעית בחוק החדש לביטול הרפורמה, תוך שהוא מדגיש כי "הציבור מבקש לדעת שהוא יכול לסמוך על תעודת הכשרות ועל הגוף שעומד מאחוריה".