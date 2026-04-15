החשוד שהתבצר בדירה בירושלים - נעצר

כוחות משטרה סיימו היום (רביעי) אירוע התבצרות של חשוד בדירת מגורים בירושלים. על פי הנמסר ממשטרת ישראל, האירוע הסתיים ללא נפגעים, והחשוד נעצר והועבר לחקירה במשטרה.

הכוחות הגיעו למקום במטרה לבצע את מעצרו במסגרת חקירה פלילית, אולם החשוד הסתגר בדירה וסירב לשתף פעולה. כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום, ביניהם שוטרי סיור ויחידות מיוחדות שהוכשרו להתמודדות עם מצבי חירום מסוג זה.

השוטרים הקיפו את הבניין ופעלו בזהירות רבה על מנת למנוע סיכון לחיי אדם. במהלך האירוע נערכו מגעים עם החשוד במטרה לשכנעו לצאת מהדירה בדרכי שלום, תוך שמירה על ביטחון התושבים בסביבה.

לאחר פעילות משטרתית מאומצת, הצליחו הכוחות לסיים את האירוע בהצלחה. בפעילות מבצעית מהירה, פרצו לביתו לוחמי היס"מ, והשתלטו עליו, כשברשותו נתפסו אקדח צעצוע וסכין.

החשוד נעצר ללא שנגרם נזק לגופו או לגופם של אחרים, והועבר לחקירה במשטרת ישראל. חוקרי המשטרה החלו בבירור נסיבות האירוע ובחקירת החשוד.

ממשטרת ישראל נמסר כי הכוחות פעלו בצורה מקצועית ומבוקרת לאורך כל האירוע, תוך שמירה על ביטחון הציבור והחשוד כאחד.