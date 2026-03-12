חיזבאללה ממשיך לירות לצפון; צה"ל יצא לגל תקיפות נוסף בביירות

היום ה-13 למלחמה

עדכונים שוטפים 19:57: חיזבאללה ממשיך לירות לעבר יישובי הצפון. אזעקות הופעלו ביישוב שלומי. 19:55: דובר צה"ל: בשבוע האחרון, בפעילויות ליליות התקפיות ממוקדות, לוחמי צה"ל בפיקוד אוגדה 91 פשטו והשמידו תשתיות טרור במתחמי ההיערכות של ארגון הטרור חיזבאללה. האדמו"ר מויז'ניץ-מרכז נגד אירוסין בשיעור א': "ליטאי לא יכול להבין" | מעייריב איצלה כץ | 09.04.26 "תשתיות אלה היו שייכות למחבלי יחידת ׳כוח רדואן׳ שתכננו לפגוע בכוחות צה״ל. במסגרת הפעילות, הכוחות תקפו באש מדויקת, בארטילריה ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה". 19:10: במקביל לתקיפות בביירות: צה"ל החל בגל תקיפות נוסף בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי "צה"ל החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון". 17:24: צה"ל החל כעת בגל תקיפות לעבר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי ביירות. כך מסר דובר צה"ל. 16:47: חמינאי ג'וניור: "תקפנו את בסיסי האויב במדינות האזור מבלי לפגוע במדינות. קוראים להן לסגור את בסיסי האויב בשטחן". 16:17: טראמפ מפרסם פוסט: "ארצות הברית היא יצרנית הנפט הגדולה ביותר בעולם, ללא ספק, כך שכאשר מחירי הנפט עולים, אנחנו מרוויחים הרבה כסף. אבל, עניין וחשיבותגדולים הרבה יותר עבורי, כנשיא, הוא לעצור אימפריה מרושעת, איראן, מלהחזיק בנשק גרעיני, ולהשמיד את המזרח התיכון, ולמעשה, את העולם כולו." 15:30: מוג'תבא חמינאי במסר כתוב: "מצרי הורמוז יישארו סגורים, על מדינות האזור לסגור את הבסיסים האמריקנים". 15:10: צה"ל מרחיב דרמטית את הוראת הפינוי לתושבי דרום לבנון עד לנהר אל-זהארני. 15:04: אזעקות במרכז, בשומרון ובשפלה בעקבות שיגורים מאיראן. 14:57: התרעות באזורים רבים בארץ בעקבות שיגורים מאיראן. 14:06: בכיר בממשל טראמפ: "המלחמה תימשך שבועות, לא חודשים". 13:57: דיווח: איראן מאפשרת להודו לעבור במצרי הורמוז בעקבות משא ומתן חשאי בין המדינות. 13:18: צה"ל מפרסם את רגעי החיסול של בכיר משמרות המהפכה בלבנון.

12:54: חבר הקבינט ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', פרסם לפני זמן קצר עשר הערות על מצב המלחמה והתייחס בין השאר, למצב בלבנון, הכרעת חמאס ועד לנפילת משטר הרשע באיראן.

12:40: דיווחים בלבנון - חיל האוויר הישראלי תוקף בשעה זו בואדי חמול, בין א-נקורה לטיר חרפא, הנמצאים בדרום לבנון.

12:20: חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני. האתר שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים במסגרת פרויקט "אמאד", התוכנית החשאית לפיתוח נשק גרעיני בשנות ה-2000. לידיעה המפורטת - לחצו כאן.

12:17: התקיפות העצימות הלילה של ישראל בלבנון. גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים, כי הלילה חוסלו בדאחייה - מפקד חטיבת האימאם חוסין אבו רצ'א וסגנו ג'האד אל-ספירה, ההערכה נוספת היא, שחיסולם של שני הבכירים הללו יגרום לקשיים גדולים בתקפוד ארגון הטרור חיזבאללה.

12:12: חדירת כלי טיס עוין לצפון מלבנון - אזעקות אחרי שש שעות של שקט, ביישובים; אילון, גורן, אדמית, גורנות הגליל, ערב אל עראמשה, שומרה.

12:05: שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב והתייחס לירי העצים מלבנון ואמר: "הזהרתי את נשיא לבנון שאם ממשלת לבנון לא יודעת לשלוט על השטח ולמנוע מהחיזבאללה לאיים על יישובי הצפון ולירות לעבר ישראל - אנחנו ניקח את השטח ונעשה את זה בעצמנו" | צפו בדבריו

11:55: נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום, יום חמישי, כ״ג באדר, 12 במרץ, עם ברני גלסים לבריאס, בעלה של מרי אן דה ורה ז״ל שנהרגה מפגיעת טיל בתל אביב בשבוע שעבר. המפגש התקיים בהשתתפות שגרירת פיליפינים בישראל, איילין מנדיולה.

11:43: על פי הנתונים שדווח, כל יום ישנם קרוב ל-100 שיגורים מלבנון לעבר מדינת ישראל, 66% לעבר כוחות צה"ל במוצבים השונים.

11:32: תיעוד דרמטי במיוחד: בחור חרדי מסתכל על היירוטים בירושלים ולפתע נופל רסיסי יירוט במקום בו הוא עמד.

11:20: דובר צה"ל: צה"ל החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

11:12: הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס הערב באיזור השעה שמונה במיקום סודי.

11:02: לאחר 13 ימי לחימה במבצע שאגת הארי, ראש הממשלה נתניהו שוקל לכנס הערב מסיבת עיתונאים.

11:00: בעיתונות הלבנונית מדווח מפי גורמים רשמיים של מדינות כמו; טורקיה, מצרים, הודו ופקיסטן, שפנו לאיראן להפסיק את התקיפות במצר הורמוז, האיראנים לא נענו וענו: "שהביטחון יהיה לכולם או שלא יהיה לאף אחד".

10:49: דובר צה"ל בשפה הערבית פרסם לפני זמן קצר התרעת פינוי למבנה בכפר דורס שבאזור בעלבכ.

10:18: אחרי הפצצות צה"ל הלילה ברובע הדאחייה, נהג משאית מקומי תיעד את ההרס ברובע החיזבאללה | צפו

10:00: השר לשעבר גדי איזנקוט התייחס למלחמה בצפון ואמר: ״המטרה חייבת להיות פירוז ארגון חיזבאללה ושינוי יסודי. יש את ההזדמנות לעשות את זה ולרסק את כל יעדי חיזבאללה ב-240 כפרים, ערים ועיירות ורובע הדאחייה.״

09:47: מדוברות כבאות והצלה לישראל במחוז ירושלים נמסר כי לאחר סריקות שביצעו צוותי כבאות והצלה במספר זירות בגזרת המחוז, בהן התקבלו דיווחים על נפילת שברי יירוט, עולה כי באחת הזירות נפל השבר בשטח פתוח וכתוצאה מכך פרצה שריפה.

לוחמי האש פעלו במקום לכיבוי השריפה ולשלילת סכנה נוספת.

בשלב זה לא דווח על נפגעים.

09:45: דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה לקראת תקיפת בניין השייך לחיזבאללה בצפון לבנון, אזור בעלבכ.

09:35: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. הטיל לירושלים יורט. ב"ה אין נפגעים

09:30: פיצוצים עזים נשמעים במרחב ירושלים

09:25: אזעקות באזור ירושלים והסביבה

09:22: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. ייתכנו אזעקות במרכז ובאזור ירושלים.

8:48: שגריר ישראל בארה״ב יחיאל לייטר בראיון לכלי תקשורת בארה״ב: ״האיראנים החביאו את המשגרים בדלילות בהרים. זה מקשה עלינו. לכן הפעולה תימשך שבועות ולא ימים״

08:45: פיקוד המרכז האמריקני חושף נתונים מדהימים על המבצע באיראן. בזמן שחיל האוויר הישראלי והאמריקני פועלים בחופשיות מעל טהרן, בארה"ב מבהירים: "אנחנו לא רק מגנים - אנחנו משמידים את היכולות האיראניות מיום ליום". כל הפרטים על פירוק "ציר הרשע".

08:40: "הבית נחרב, המשפחה ניצלה": רגעי האימה בלילה בעמק חפר נחשפים. רקטת חיזבאללה פגעה ישירות בחצר בית במושב, הסבה נזק כבד למבנה וזעזעה את האזור כולו. במועצה מדגישים: בזכות השהייה במרחב המוגן נמנע אסון כבד בנפש

08:35: המתקן הצבאי "טלקאן-2", אחד האתרים הרגישים והחשובים ביותר בתוכנית הגרעין של איראן, ספג מכה אנושה – כך עולה מניתוח צילומי לוויין חדשים שפרסם ה-ISIS (המכון למדעים וביטחון בינלאומי). לפי הדיווח, האתר שנמצא בתוך מתחם פארצ'ין המבוצר, הותקף באמצעות שלוש פצצות חודרות בונקרים שנועדו להשמיד תשתיות תת-קרקעיות.

08:20: בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הלילה כ-200 רקטות לעבר מדינת ישראל, כמחצית לא חצו לשטח מדינת ישראל.

08:00: באל-ערבייה מדווח הבוקר על עשרות הרוגים ופצועים במתקפה אווירית על בסיס המיליציות הפרו-איראניות בעיראק על גבול סוריה.

07:30: דיווח על עשן מיתמר בנמל התעופה במנאמה בשל מתקפת כטב"מים ששוגרה מאיראן.

07:00: מד"א מעדכן כי לא דווח על נפגעים כתוצאה מהמטח האחרון ששוגר מאיראן.

06:47: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

06:34: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

06:29: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

06:20: בלבנון מדווחים על מספר הרוגים כתוצאה מתקיפת חיל האוויר בסמוך לחוף בביירות.

06:00: במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי גם הלילה בוצעו שיגורים מתואמים בין איראן ללבנון.

הכותרות המרכזיות

• איראן וחיזבאללה שיגרו הלילה מטחים לעבר מדינת ישראל, אזעקות רבות הופעלו בצפון הארץ, במרכז וגם בירושלים.

• הבוקר דווח על נפילה ונזק שנגרם למבנה במושב בצפון הארץ אך בחסדי ה' לא היו נפגעים כתוצאה מהמטחים.

• חיל האוויר יצא לגל תקיפות נרחב בלבנון בכלל וברובע הדאחייה בפרט. במקביל, חיל האוויר תקף מטרות רבות ברחבי איראן.

• משמרות המהפכה של איראן אישרו שהמתקפה של חיזבאללה הייתה מתואמת איתם והודיעו: "קיימנו מבצע משותף עם חיזבאללה - שכלל ירי מתמשך במשך שעות".

• דיווח באיראן: במהלך הלילה נפתחה מתקפת רחפנים על מחסומים של המשטר בטהרן, לפחות עשרה נהרגו.

• רויטרס דיווח הלילה כי המודיעין של ארצות הברית מעריך שהמשטר האיראני אינו נמצא בסכנת קריסה, למרות הלחימה העצימה.