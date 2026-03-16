העתירה להדחת בן גביר

נתניהו תוקף את בג"ץ: "מעבר לזה שאין לכם סמכות - יש עכשיו מלחמה עם איראן"

ראש הממשלה נתניהו הגיש לבג"ץ את תגובתו בנושא העתירה להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וקבע כי אין לבג"ץ כלל סמכות לדון בנושא | עם זאת, ראש הממשלה ביקש מבית המשפט העליון זמן נוסף לתגובה בגלל המלחמה (פוליטי)

​ראש הממשלה בנימין נתניהו בקש מבית המשפט העליון בתגובתו לדחות את הדיון בעתירות הדורשות את הדחת השר לביטחון לאומי , וטוען כי אין לקיים דיון "תקדימי, רגיש ומעורר מחלוקת" בעיצומה של מלחמה.

בבקשה שהוגשה נטען כי בשל המצב הביטחוני ומבצע "שאגת הארי", שהחל בסוף חודש פברואר, נבצר מראש הממשלה לקיים את ההתייעצויות הנדרשות להשלמת התשובה לצו על תנאי שהוציא בית המשפט.

​במרכז הטיעונים המשפטיים שהוצגו, חוזר ראש הממשלה על עמדתו העקרונית וקובע כי "בית המשפט חסר סמכות לדון בעתירות ויש לדחותן על הסף". עמדה זו מתווספת לנימוקים הטכניים והביטחוניים שהוצגו בבקשה, לפיהם זמינותם של ראש הממשלה ומזכיר הממשלה מוגבלת מאוד בשל ניהול המערכה הצבאית והכרזת מצב החירום בעורף.

​לפי לוח הזמנים הנוכחי, המדינה נדרשת להגיש את תשובתה עד ליום רביעי הקרוב, כאשר הדיון עצמו קבוע ליום 24.3.2026.

המשיבים מציינים כי השר בן גביר נושא באחריות ישירה על ביטחון הפנים בזמן המלחמה ומשתתף בפורומים הביטחוניים המצומצמים ביותר, עובדה המחזקת לשיטתם את הצורך בדחיית העיסוק בסוגיית כהונתו בעת הזו.

​במסגרת הבקשה הוצע כי הדיון יידחה למועד אחר שייקבע לאחר פגרת הפסח, בהתאם להתפתחויות במצב הביטחוני. עוד התבקש בית המשפט לאפשר לראש הממשלה למסור הודעת עדכון באשר ליכולתו להשלים את התשובה לפני שייקבע המועד החדש, ולקבוע כי הגשת התגובה המלאה תיעשה שבוע בלבד לפני מועד הדיון העתידי.

