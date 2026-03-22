ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס בשבוע שעבר דיון חירום טלפוני בעניין התגברות הטרור היהודי ביהודה ושומרון, על רקע המלחמה מול איראן. הערב (ראשון) דווח כי בכיר בממשל האמריקני שוחח עם נתניהו על הנושא וזעם על העלייה בתקריות.

על פי הדיווח במהדורת כאן חדשות, בדיון, בו השתתפו בין היתר שר הביטחון, השר לביטחון לאומי, הרמטכ"ל וראש שב"כ, דרש נתניהו למנוע פשיעה לאומנית, בטענה כי הדבר "מסיט את הקשב שלנו מאיראן ליהודה ושומרון".

במהלך השיחה, בן גביר השיב לנתניהו ואמר: "יש פשיעה בהרבה מקומות, רק כשזה יהודים אז אתם נטפלים לעניין". ראש הממשלה הגיב: "שאף אחד לא יעשה דין לעצמו, אני מצפה מכם לפעול בנושא".

מאז הדיון, שהתקיים ביום שני שעבר, סייר הרמטכ"ל אייל זמיר ביו"ש, אך בצה"ל טוענים כי הדבר תוכנן בלי קשר לשיחה. עוד סייר נתניהו בפיקוד מרכז והשתתף בהערכת מצב שעסקה בנושא הפשיעה הלאומנית.

הערב דווח כי יהודים הציתו ארבעה מבנים וחמישה כלי רכב פלסטיניים בכפר דיר אל-חטאב שבאזור שכם, ויידו אבנים לעבר פלסטינים. במקביל, התפתח חיכוך אלים בין הפורעים לתושבים, וכתוצאה מכך נפצעו שלושה פלסטינים, מתוכם שניים באורח בינוני ואחד באורח קל.

רק בשבת האחרונה נרצח יהודה שמואל שרמן בן 18 תושב אלון מורה בפיגוע דריסה במהלך סיור ביטחוני סביב חוות 'שובה ישראל' שליד חומש. אחיו שהיה עימו נפצע באורח בינוני והוא בהכרה.

מחקירה ראשונית עולה כי שני האחים שהיו רכובים על רכב שטח הופתעו על ידי רכב פלסטיני שדהר לעברם מהכפר בית עומרין ופגע בהם. ישראלי נוסף שהיה איתם לא נפגע.