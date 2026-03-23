בשעות הערב של אתמול (ראשון), התקיים תחקיר מיוחד בנושא הירי הקטלני במרחב משגב עם, בראשות מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא ומפקדים בכירים נוספים. התחקיר נערך לאחר שעופר (פושקו) מוסקוביץ ז"ל, דובר היישוב וחקלאי ותיק, נהרג בבוקר אותו יום בנסיבות שעוררו תהיות רבות.

ממצאי התחקיר הראשוני, שפורסמו הבוקר (שני), מצביעים על תמונה קשה: עופר מוסקוביץ ז"ל נהרג מירי ארטילרי של כוחות צה"ל, שבוצע במטרה לסייע לכוחות הפועלים במרחב דרום לבנון. משפחתו עודכנה על הממצאים המחרידים. שגיאות מבצעיות קשות מפקד פיקוד הצפון סיכם כי במהלך האירוע עלו מספר ליקויים ושגיאות מבצעיות קשות בתכנון וביצוע הירי. על פי הממצאים, ירי הפגזים בוצע בזווית שגויה ולא על פי הנהלים הנדרשים. כתוצאה מכך, חמישה פגזים שנורו לכיוון מטרות בלבנון פגעו ברכס משגב עם, בתוך שטח ישראל. "מדובר באירוע קשה מאוד", מסר אלוף מילוא בתחקיר. "עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג מאש כוחותינו תוך מערכה שכל תכליתה היא הגנה על האזרחים". דבריו משקפים את הכאב והאחריות שמרגישים הגורמים הביטחוניים נוכח האירוע הטראגי. "פושקו" - סמל ומורשת עופר מוסקוביץ, או 'פושקו' כפי שכונה בחיבה בקרב חברי הקהילה, שימש כדובר היישוב משגב עם ופעל כחקלאי ביישוב הגבולי. חבריו תיארו אותו כ"סמל ומורשת עבור כולנו" - דמות מרכזית שהייתה הקול הבולט של תושבי היישוב לאורך שנים רבות. ביום שישי האחרון, רק יומיים לפני שנהרג, התראיין מוסקוביץ ז"ל לרדיו חיפה והביע את תחושותיו נוכח המצב בצפון. "אני מרגיש שאנחנו חיים ברולטה רוסית", אמר בכאב. "אני רוצה שיהיה לי שקט בבית, אני רוצה שהנכד החדש שנולד לי השבוע יישב אצלי במרפסת בבית וירגיש בטוח". דבריו מהדהדים כעת בכאב כפול.

תחקיר מעמיק ושקיפות מלאה

דובר צה"ל מסר: "צה"ל מצר על האירוע ומשתתף בצער משפחת מוסקוביץ וקהילת משגב עם בשעה קשה זו. צה"ל יבצע תחקיר המשך מעמיק ובשקיפות מלאה, יציגו למשפחה ולאחר מכן לציבור".

מסקנות התחקיר הראשוני יופקו וילמדו על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים בצה"ל, במטרה למנוע אירועים דומים בעתיד. האירוע מצטרף לשורה של אתגרים מורכבים שעומדים בפני כוחותינו במבצע "שאגת הארי" בצפון, כאשר הלוחמים פועלים במרחבים מורכבים לצד גבול לבנון.

"פושקו היה הקול הבולט של כולנו לאורך כל השנים", נמסר מהיישוב משגב עם. "אנו שולחים תנחומים מעומק הלב וחיבוק חזק למשפחתו ולכל קהילת משגב עם. הגליל לא ייראה עוד אותו הדבר בלעדיו".

האירוע מעורר שאלות קשות על נהלי הבטיחות והתיאום בין יחידות הארטילריה לבין היישובים הגבוליים, במיוחד בתקופה בה מתנהלת פעילות מבצעית אינטנסיבית מעבר לגבול. עדכונים נוספים יפורסמו עם התקדמות התחקיר המעמיק.