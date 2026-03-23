ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להביא את מינויו של דורון כהן לתפקיד נציב שירות המדינה. כהן שימש בעבר מנכ"ל משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מנכ"ל דסק"ש והיה גם יו"ר דירקטוריון סלקום.

מלשכת רה"מ נמסר כי מר דורון כהן מביא עמו ניסיון עשיר הן בשירות הציבורי והן במגזר העסקי.

המינוי יובא בפני ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה ולאחר מכן לאישור הממשלה. הוא צפוי להיכנס לתפקיד בתוך שבועות, אחרי סאגה ארוכה סביב מינוי נציב שירות המדינה שכללה הגעה לבג"ץ ומינוי של הנציב הקודם לממלא המקום.

הכתב מוטי קסטל פרסם כי מאחורי הקלעים של המינוי התחוללו קרבות קשים בלשכת רה"מ: ע"פ גורמים בלשכה מי שדחף והוביל את בחירתו של כהן היה דוד שרן, מנכ"ל הליכוד בפועל, נגד קרב בלימה שניהל צחי ברוורמן ראש הסגל היוצא שמצוי תחת חקירות.

לפי הכתב, שרן מתפקד אמנם כמ"מ מנכ"ל הליכוד, בעוד 'על הנייר' הדובר זיו אגמון משמש כמ"מ ראש הסגל במקביל לתפקידו כדובר, אך לפי אותם גורמים - מעמדו של שרן התחזק מאד בתוך הלשכה, הוא ה'מוציא והמביא' ומתפקד כראש הסגל בפועל.

לפי דיווח באתר 'ווינט', במפלגת הליכוד מתחו ביקורת חריפה על המינוי של כהן שנחשב מקורב לשר בצלאל סמוטריץ'.