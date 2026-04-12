המורה לנהיגה והתלמיד עם הטלפון ביד ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות אכיפה ממוקדת של סיירת האופנועים הארצית (צפון), בכביש 79 סמוך לנצרת, סייר אכף באמצעות מצלמת סטילס, לאיתור נהגים שביצעו עבירות תנועה מסכנות חיים ובהן - עבירות היסח הדעת (שימוש בנייד), נהיגה בשול ועוד. במהלך הפעילות תועד רכב ללימוד נהיגה שבו גם המורה לנהיגה וגם התלמיד אחזו כל אחד בנייד במהלך שיעור הנהיגה - וזאת בניגוד לחוק ובאופן מסכן חיים.

למורה לנהיגה, בשנות הארבעים לחייו מצפון הארץ, שוחזר דו"ח על סך 1,000 ש"ח.

במשטרה מציינים כי "העובדה שהן המורה והן התלמיד החזיקו כל אחד בטלפון נייד במהלך שיעור נהיגה היא עבריינות בכביש, רעה חולה וסיכון של ממש של כלל משתמשי הדרך! האחריות של המורה לנהיגה היא כפולה: גם ללמד נהיגה נכונה וגם לשמש דוגמה אישית".