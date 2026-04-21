בבלי
"רק אני יושב"

"חגיגה" בטקס המשואות: השר בן גביר נאלץ לעבור כיסא - ונקט בצעד חריג

משחק הכיסאות: השר לביטחון לאומי ורעייתו נטשו את הטקס, לאחר שהם והשרה גמליאל התבקשו לקום ממקומותיהם | "לא מקובל עליי", אמר בן גביר | מערך הטקסים, שבראשו עומד רגב: "בן גביר כנראה התיישב בטעות במקום של נשיא ארגנטינה" (פוליטי)

השר איתמר בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מהומה בטקס המשואות: השר לביטחון לאומי נטש את טקס המשואות בהר הרצל. לדברי גורמים בלשכתו, הוא ביקש לשבת לידי ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרה מירי רגב, שאמונה על הטקס, אמרה לו: "רק אני יושבת ליד רה"מ".

הבקשה שהשרים יקומו ממקומותיהם נעשתה בטענה שאלו שמורים לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ולמלוויו. "זה לא מקובל עליי", אמר בן גביר - ונטש את הטקס ביחד עם אשתו.

גורמים בסביבתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחסו לתקרית בטקס המשואות. "מצער מאוד שמירי רגב לא מפנימה שמדובר בטקס ממלכתי שבו אמורים להשתתף כל שרי הממשלה. השר בן גביר ורעייתו הגיעו לכבד את הטקס ויש להצטער שככה התנהלה מולו השרה רגב", מסרו.

ממערך הטקסים, שבראשו עומדת רגב, נמסר: "בניגוד לפרסום, השר בן-גביר קיבל מקום כמו שאר השרים וסגל א׳, אך ככל הנראה בשגגה התיישב במקומם של נשיא ארגנטינה ופמלייתו. השר בן גביר התבקש לשבת במקום שהוקצה לו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר