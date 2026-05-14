נער רוכב קורקינט נפצע קשה בתאונה עם מונית בבני ברק

נער בן 17 נפצע היום (חמישי) באורח קשה בתאונת דרכים בין קורקינט חשמלי למונית ברחוב זאב ז'בוטינסקי בבני ברק. צוותי הרפואה של איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב.

שימי גולדשטיין, חובש איחוד הצלה שהגיע לזירת התאונה, מסר: "מדובר בתאונה עם מעורבות מונית ונער שרכב על קורקינט חשמלי. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים איכילוב. מצבו בשלב זה מוגדר קשה".

התאונה הקשה מצטרפת לשורה ארוכה של אירועים דומים בהם נפגעים רוכבי קורקינטים חשמליים בתאונות דרכים.

כידוע, כלי התחבורה הדו-גלגליים הפכו בשנים האחרונות לאמצעי תחבורה נפוץ בקרב צעירים, אך יחד עם זאת הם גובים מחיר כבד בפציעות ואף בהרוגים. במקרים רבים, הרוכבים אינם חובשים קסדה ואינם מודעים לסכנות הטמונות ברכיבה על כלי רכב מהיר ללא הגנה מספקת.

נסיבות התאונה הנוכחית ברחוב ז'בוטינסקי נבדקות על ידי המשטרה. בשלב זה טרם התברר אם מדובר בתאונה שנגרמה כתוצאה מאיבוד שליטה של רוכב הקורקינט או בנסיבות אחרות.