שריפה כבדה פרצה היום (ראשון) בשעת צהרים מוקדמת בבניין מגורים ברחוב גני גד בבני ברק, שבו מתגורר בין היתר האדמו"ר מספינקא גני גד.

האש, שפרצה מאחד המוקדים במבנה, התפשטה במהירות וגרמה לעשן סמיך וכבד שאפף את הדירות ואיים על חייהם של הדיירים. למקום הוזנקו בכוחות גדולים חמישה צוותי כיבוי והצלה ממחוז דן, לצד עשרות חובשים ופראמדיקים של ארגוני ההצלה.

עם הגעתם של לוחמי האש לזירה, הם ראו את הלהבות והעשן המיתמרים והחלו מייד בפעולות לחילוץ דיירים, במקביל למאמצי כיבוי מוקד השריפה ומניעת התפשטותה לדירות הסמוכות. הלוחמים פרסו סולמות אל חלונות ומרפסות הבניין כדי להגיע אל הדיירים המבוהלים.

באחד מהתיעודים מזירת האירוע, נראה המבנה כשהוא אפוף עשן סמיך, בעוד לוחם אש מטפס על סולם גבהים אדום המוצב בחזית, ומושיט יד מבעד לסורגים לעבר אחד הלכודים בקומה הראשונה במטרה לחלצו. למרגלות המבנה נראים עשרות מתנדבי "איחוד הצלה" ו"הצלה" בווסטים הזוהרים, כשהם מכוונים את הכוחות וממתינים בדריכות לקבלת הנפגעים.

בסך הכל חולצו מהבניין המעושן שישה דיירים. צוותי הרפואה של "איחוד הצלה" וארגון "הצלה", בשיתוף פעולה עם פראמדיקים של מד"א, העניקו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים לחמישה נפגעים, כולם במצב קל.

בין הנפגעים היו שתי נשים, כבנות 30 ו-25, שנפגעו משאיפת עשן יחד עם ילדיהן, תינוקות רכים כבני חודשיים בלבד. כמו כן, טופל גבר כבן 57 שסבל מחבלות בפלג גופו העליון לאחר שהחליק במהלך המהומה והבהלה שנוצרה בזירה.

חובשי הצלה מאיר אזולאי ויוסף ציונוב, שהיו מהראשונים להגיע למקום, שחזרו את רגעי החרדה: "כשהגענו למקום עם אמבולנסים של מד"א, ראינו שריפה פעילה בבניין מגורים, ומספר לכודים בבניין. לאחר סריקות וחילוץ על ידי לוחמי האש, הענקנו יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, טיפול רפואי ראשוני לארבעה נפגעים, שתי נשים כבנות 30 ו-25 עם ילדיהן, תינוקות כבני חודשיים, שנפגעו משאיפת עשן, והם פונו בסיוע אמבולנס מד"א המאוייש במתנדבי הצלה במצב קל להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים מעייני הישועה בעיר. כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני לגבר בן 57 עם חבלות בפלג גופו העליון לאחר שהחליק בזירת האירוע, והוא פונה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר".

הנפגעים פונו כאמור באמבולנסים לבתי החולים "מעייני הישועה" בבני ברק ו"שיבא" בתל השומר כשהם בהכרה מלאה. לאחר שעה ארוכה של מאבק בלהבות, השיגו לוחמי האש שליטה מלאה על השריפה והחלו בפעולות לאוורור הבניין מהעשן הסמיך שנקלכד בתוכו. חוקרי דליקות של שירותי הכבאות הגיעו למקום והחלו בבדיקת הנסיבות שהובילו לפרוץ האש בבניין.