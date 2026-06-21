התאונה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

אישה בת 26 ותינוק בן חצי שנה חולצו הבוקר (ראשון) מרכבם לאחר שנלכדו בו בעקבות תאונת דרכים קשה בכביש 383 סמוך לצומת תל עזקה.

האם והתינוק נפגעו בהתנגשות בין רכבם הפרטי למשאית, ולאחר מאמצי חילוץ של לוחמי האש פונו לבית החולים הדסה עין כרם. כוחות גדולים של מד"א, צוות הצלה, איחוד הצלה וכבאות והצלה הוזעקו לזירה בעקבות דיווחים על תאונה עם לכודים. כשהגיעו למקום, זיהו הכוחות כי מדובר באם ותינוק שנלכדו ברכבם הפרטי לאחר ההתנגשות עם המשאית, כאשר שניהם זקוקים לטיפול רפואי דחוף.

זירת התאונה ( צילום: צוות הצלה )

מתנדבי 'צוות הצלה' יוסי הורביץ והערשי הומינר תיארו את המתרחש: "כשהגענו למקום ראינו נהגת רכב פרטי, לכודה בתוך הרכב ובנה בן חצי שנה עם פציעות קלות לאחר שנפגעו ממשאית". לוחמי האש פעלו במהירות לחלץ את האישה שנלכדה ברכב, תוך שהם מתמודדים עם הנזקים הקשים שנגרמו לרכב בעקבות ההתנגשות.

לאחר החילוץ, הענקנו צוותי החירום סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות לאישה שסבלה מחבלות בגפיים. מצבה הוגדר כבינוני, בעוד התינוק נפצע באורח קל. שניהם פונו על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

מדוברות כבאות והצלה לישראל במחוז ירושלים נמסר: "לוחמי האש מתחנת בית שמש הוזנקו לזירת תאונת דרכים עם לכודים בסמוך לעמק האלה על כביש 383. בהגעה למקום זיהו הכוחות שמדובר בתאונה בה מעורבים אמא ותינוק כבן חצי שנה כאשר הם לכודים ברכבם ונזקקים לטיפול רפואי".