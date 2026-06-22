יקבלו מעמד חדש: הבשורה של שר הביטחון לתשעה יישובים בצפון

בשורה לתושבים: בהתאם להחלטת הממשלה מתחילת החודש, שר הביטחון ישראל כ"ץ עדכן היום (שני) את ראשי הרשויות על הכרה ביישובים שדה אליעזר, כסרא-סמיע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה (כפר חושן), בית ג’אן וחולתה כיישובי קו עימות, והם יצטרפו לרשימת היישובים הזכאים להטבות ולמענים הניתנים ליישובי קו עימות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "מדובר בהחלטה חשובה וצודקת שמעניקה לתושבי היישובים הללו את ההכרה הראויה ואת הזכויות הנלוות למעמדם כיישובי קו עימות".

לדבריו, "תושבי הצפון עומדים בחזית לאורך תקופה ממושכת ועמידתם האיתנה היא זאת שנותנת ללוחמינו הגיבורים את הכוח להמשיך במשימתם להגן על יישובי הצפון".

כ"ץ הוסיף כי "הלקח מהשנים האחרונות ברור: התיישבות חזקה היא נכס ביטחוני מהמעלה הראשונה. בהובלת ראש הממשלה נתניהו, נמשיך לפעול למען יישובי ותושבי הצפון ולוודא שהם יקבלו את מלוא התמיכה המגיעה להם".