"ישראל נשארת ברצועת הביטחון": זו הגרסה של נתניהו להסכם בין ישראל ללבנון 

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (מוצאי שבת) סרטון בו התייחס להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון, המשרד הדגיש כי ההסכם נחתם לפני כניסת השבת.

״אזרחי ישראל, לפני כניסת השבת אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. אתם יודעים שאנחנו מנהלים משא ומתן בוושינגטון בין נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית. משא ומתן ממושך, והיום הוא נשא פרי", אמר נתניהו.

"הדבר החשוב ביותר הוא שקודם כל ישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל."

בדבריו טען נתניהו כי "זו גם מכה גדולה לאיראן. איראן מנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון. ובעצם ישראל, לבנון וארצות הברית אומרות להם - זה לא עניינכם. אין לכם שום תפקיד בלבנון. לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור."

נתניהו התייחס גם לנסיגה הישראלית משתי נקודות בדרום לבנון, מהלך שגרר השבוע לא מעט ביקורת כשדווח על ידי כלי תקשורת ישראליים: "הדבר הנוסף הוא כמובן שאנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט. שניהם בהמלצת צה"ל. ואחד הוא בכלל מחוץ לאזור הביטחון, הוא מדרום לליטאני, והשני הוא מצפון לליטאני, חלק קטן ממנו באזור הביטחון המורחב שהשגנו בשבועיים האחרונים, ושצה"ל לא צריך אותו - הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה.

אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי מחוץ לטווח הנ"ט. לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת: הביטחון שלנו קודם לכל״.