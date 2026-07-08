חיזוק ביטחוני: אל"מ במיל' טליה לנקרי מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו

אל"מ במיל' טליה לנקרי הצטרפה למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, כך הודיעה הערב (רביעי) דוברות המפלגה. לפני כחודשיים הצטרף למפלגה שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ויוסי שרעבי הי"ד.

לנקרי משמשת כיום כיועצת ומרצה בתחום הביטחון הלאומי וכחברת מועצה ויו"ר סיעת אומץ במועצה המקומית גדרה. בנוסף הייתה חברה בוועדת נגל לבחינת תקציב מערכת הביטחון ובניין הכוח, ובוועדת תורג'מן לבחינת תחקירי 7 באוקטובר.

לנקרי שימשה כסגנית ראש המל"ל למדיניות לוט"ר, ביטחון פנים ועורף, וכראש חטיבת העורף במל"ל. בין היתר שימשה כמג"דית הראשונה בבה"ד 1.

לנקרי התייחסה להצטרפותה בהודעה וכתבה כי "לאחר 7 באוקטובר הבנתי שאין לי את הפריווילגיה לשבת מהצד וחייבים להשיב את הביטחון ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות".

לדבריה, "אני מאמינה בעשייה על פני סיסמאות, ביצוע על פני יחסי ציבור, ואחריות על פני שיקולים פוליטיים קצרי טווח, ומצאתי אצל אביגדור ליברמן שותפות לדרך ותפיסה שמאמינה במדינה חזקה, במשילות, בביטחון ובשירות הציבורי".

יו"ר המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן כתב: "אני מברך את אל"מ במיל' טליה לנקרי על הצטרפותה לישראל ביתנו. טליה מביאה איתה ניסיון ביטחוני ולאומי משמעותי, היכרות עמוקה עם מערכות קבלת ההחלטות, עם אתגרי העורף ועם צורכי הביטחון של מדינת ישראל".

"הצטרפותה מחזקת את הנבחרת הביטחונית והמקצועית של ישראל ביתנו. יחד נוביל קו ברור של אחריות, נחישות ואפס הכלה מול טרור - כדי להחזיר את הביטחון, המשילות והאמון לאזרחי ישראל", הוסיף.