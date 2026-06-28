שנתיים בדיוק לאחר אותו עימות טלוויזיוני גורלי שחרץ את עתידו הפוליטי, שובר נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן את שתיקתו הארוכה ומייצר דרמה פוליטית חריפה. ביידן בן ה-83, אשר מאז עזיבתו את הבית הלבן אובחן כסובל מסרטן הערמונית שהתפשט לעצמותיו ועובר טיפולים מורכבים, התייצב בסוף השבוע על במת אירוע גיוס כספים של המפלגה הדמוקרטית במדינת מרילנד.

בכינוס, שנערך על רקע נתוני פופולריות נמוכים במיוחד של ביידן הזוכים לתמיכה של 30% בלבד מהציבור האמריקני, בחר הנשיא לשעבר לנטוש את הקו הממלכתי והמדוד שאימץ עד כה. במקום זאת, נשא נאום תוקפני רווי השמצות ולעג כלפי הנשיא המכהן דונלד טראמפ, תוך שהוא תוקף חזיתית את מה שהוא מכנה "מיזמי הראווה והאגו" של יריבו המושבע.

פארסת היריד בוושינגטון

העיתוי של המתקפה הבוטה אינו מקרי, והוא מגיע בצל מבוכה ציבורית ממשית שנרשמה לממשל טראמפ בבירה וושינגטון. בימים אלו מציינת ארצות הברית את חגיגות ה-250 לשנות עצמאותה, וטראמפ חנך ברעש גדול את "יריד המדינות האמריקני הגדול" בשדרת ה"מול" המפורסמת, שנועד להציג את המסורת של כלל המדינות והטריטוריות.

אלא שלפי הדיווחים והתמונות המגיעות מוושינגטון, היריד חווה פתיחה צורמת במיוחד עם נוכחות דלילה של מבקרים, ביתנים ריקים וגלגל ענק העומד שומם ברובו. הביקורת הציבורית מתמקדת בכך שטראמפ הפך את האירוע הלאומי לעניין פוליטי ואישי, במיוחד לאחר ששורת אמנים ביטלו את השתתפותם מחשש לזיהוי עמו.

המצב החמיר כאשר מספר מדינות, בעיקר כאלו המונהגות על ידי מושלים דמוקרטים, סירבו לשלוח משלחות רשמיות לאירוע עקב העלויות והפוליטיזציה. התוצאה: מיצגים עלובים למדי המצומצמים לכדי לוח תמונות או שתי כורסאות בודדות, מראה שזכה ללעג נרחב ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת בארה"ב.

"איזה לוזר!"

ביידן ניצל את הפארסה הציבורית הזו, כמו גם את הכישלון ההנדסי בשיפוץ בריכת ההשתקפות המפורסמת בבירה – פרויקט שבוצע ללא מכרז על ידי חברה בבעלות תורם של טראמפ, ומיד לאחר מכן נצבע בירוק עקב מכת אצות והחל להתקלף – כדי להטיח האשמות קשות בנשיא המכהן.

"תראו, זה לא רק העיוות המכוון שלו וההרס של נאט"ו, והבחירה שלו בפוטין כבעל ברית על פני בעלות הברית של אמריקה", קרא ביידן לעבר הקהל המשועשע במרילנד. "זה לא רק מיזמי הראווה והאגו שלו, להרוס את האגף המזרחי של הבית הלבן כדי לפנות מקום לאולם הנשפים שלו. לשים את השם שלו על מרכז קנדי. לבנות שער ניצחון לכבוד עצמו. ולשכור את איש הבריכות שלו כדי לתקן את בריכת ההשתקפות. וואו! איזה לוזר!".