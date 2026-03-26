מפקד חיל הים של משמרות המהפכה: מי היה תנגסירי?

פרטים חדשים מתפרסמים היום (חמישי) על דמותו של מפקד חיל הים של משמרות המהפכה שחוסל על ידי ישראל.

עלי רזא תנגסירי מונה לתפקיד מפקד חיל הים של משמרות המהפכה בשנת 2018, אז החליף בתפקידו את עלי פדוי. במהלך שנות כהונתו פעל תנגסירי לקידום תהליכי בניין כוח משמעותיים בזרוע הימית של הארגון.

לפי מקורות ביטחוניים, מאמצי ההתעצמות שהוביל כללו רכש של אלפי אמצעי לחימה שונים, כאשר הדגש המרכזי הושם על הצטיידות במערכי טילים ובמוקשים ימיים.

לאורך תקופת פיקודו עמד תנגסירי מאחורי שורה של תקיפות שכוונו נגד מיכליות נפט ואוניות סחר במרחב. פעולות אלו בוצעו באמצעות הפעלת כלי טיס בלתי מאוישים והטמנת מוקשים ימיים בנתיבי השיט. במקביל, הקדיש המפקד מאמצים ניכרים לאיסוף מודיעין על הכוחות הפועלים במרחב הימי של איראן, וזאת במטרה לקדם מתווי טרור של משמרות המהפכה נגדם.

במהלך חודשי המלחמה היה תנגסירי האחראי להסבת נזק כבד לתשתיות של מדינות שונות, תוך התמקדות בנזק למרחבים אזרחיים ולמתקנים המשויכים לכוחות האמריקאים. במסגרת מבצע "שאגת הארי", הורחבו סמכויותיו של המפקד באופן משמעותי, והוא הפך לגורם המאשר הבלעדי עבור רוב פעולות הטרור שבוצעו במרחב הימי בדרום איראן.

תחת הנהגתו, העניק חיל הים של משמרות המהפכה סיוע רב למדינות הציר ובאופן מיוחד לשלטון הטרור החות'י בתימן. סיוע זה התבטא בהעברת מודיעין ימי שוטף ובאספקת מידע מדויק בנוגע לתנועתן של אוניות סחר וכלי שיט צבאיים, תוך התמקדות באזור האסטרטגי של מיצרי באב אל מנדב.