איראן פרסמה היום (ראשון) תיעוד של העימות הימי במצרי הורמוז בו איימה לפתוח באש על אונייה אמריקנית.

חיל הים של משמרות המהפכה דרש מהכוחות האמריקניים לסגת לאוקיינוס ההודי באופן מיידי.

​הטלוויזיה האיראנית פרסמה תיעוד של חיל הים של משמרות המהפכה המזהיר אוניית מלחמה אמריקנית בים עומאן. בתיעוד נשמעים אנשי משמרות המהפכה דורשים מהאונייה האמריקנית, שזוהתה בסימון 121, לשנות את מסלולה ולחזור לאוקיינוס ההודי.

​האיראנים הבהירו בקשר כי "אם לא תצייתו לפקודתי, תהפכו למטרה". בתגובה, נשמע בקשר נציג של אוניית המלחמה האמריקנית כשהוא מבהיר כי הכוח פועל במרחב בהתאם לחוק הבינלאומי. "אין כוונה להוות אתגר עבורכם", מסר הנציג האמריקני במהלך חילופי הדברים.

​למרות התגובה האמריקנית, חיל הים האיראני המשיך באזהרות והגדיר את האירוע כ"אזהרה אחרונה" בטרם הסלמה. בנוסף, שידרה התחנה האיראנית הודעה לכל כלי השיט הנמצאים באזור להתרחק מהכוחות האמריקניים למרחק של לפחות עשרה מיילים.

​בהודעה הכללית שהופצה נמסר כי הכוחות האיראניים ערוכים לעימות צבאי ישיר. "אני מוכן לפתוח עליהן באש ללא כל אזהרה", נשמע הנציג האיראני מזהיר את כלי השיט האזרחיים בים עומאן.

לבסוף, החליטה איראן שלא לפתוח באש על הספינות האמריקניות למרות האזהרות. צפו בתיעוד.