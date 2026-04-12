טראמפ חשף: זו ההתנהגות של האיראנים שהרגיזה אותו במיוחד

בריאיון לרשת פוקס ניוז הבהיר הנשיא כי לא יאפשר לאיראן להמשיך בתוכנית הגרעין ואיים בהשמדת מתקני החשמל במדינה.

בהמשך לדברים שפרסם ברשת החברתית שלו, אישר הנשיא כי ארה"ב תטיל מצור ימי כדי למנוע מכירת נפט, בדומה למודל שהופעל בונצואלה.

​הנשיא איים כי ביכולתו לחסל את איראן בתוך יום אחד בלבד ולהרוס את כל מתקני ייצור החשמל במדינה בתוך שעה.

הוא ציין כי פגיעה בגשר אחד שבוצעה לאחרונה נועדה להמחיש את היכולות הללו, והוסיף כי "הייתי יכול להחזיר אותם לעידן האבן אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני מאמין שהם יחזרו למו"מ. אם הם לא יוותרו על תוכנית הגרעין אנחנו נפגע באיראן".

​בהתייחסו למתיחות במצר הורמוז, הצהיר הנשיא כי ארה"ב מתגברת את נוכחותה באזור ותטיל מצור מלא כדי למנוע מאיראן להפיק רווחים ממכירת נפט למדינות המקורבות אליה. הנשיא השווה את המהלך המתוכנן למדיניות האמריקנית בונצואלה והבהיר כי "יגיע זמן שבו כל הספינות יוכלו להכנס ולצאת. לא רק מדינות ידידותיות. או הכל או כלום. אנחנו מעבירים לשם ספינות ונטיל מצור מלא. לא נאפשר לאיראן להרוויח ממכירת נפט למדינות שהם אוהבים. זה יהיה מאוד דומה למה שעשינו בונצואלה".

​הנשיא התייחס גם לכישלון השיחות האחרונות שהתקיימו בפקיסטן, וטען כי הצהרותיו התוקפניות הן שהובילו את טהראן לשולחן הדיונים מלכתחילה. הוא ציין כי למרות האווירה הידידותית בסיום המפגש, המחלוקת המרכזית נותרה סירובם של האיראנים להתפרק מנשק גרעיני. "במשך שנים הם קוראים 'מוות לאמריקה, מוות לישראל'. האם מישהו התלונן על זה? האנשים שעמם קיימנו מו"מ אתמול היו מאוד חכמים ומאוד טובים. אני מעריך שהם יחזרו לשולחן הדיונים ויתנו לנו הכל. אמרתי למתווכים שלנו שלא יוותרו על כלום. אין לאיראנים קלפים", דברי הנשיא.

​הנשיא העריך כי איראן מצויה במצב כלכלי ותשתיתי רעוע המגביל את יכולת התמרון שלה לסחיטה באמצעות מוקשים ימיים בלבד. הוא הדגיש כי "הם נכנסו לשיחות כאילו הקלפים בידיהם אבל כל המדינה שלהם הרוסה. כל שנשאר להם זה להניח מוקשים. זו סחיטה. לקראת סוף השיחות אתמול זה היה מאוד ידידותי והשגנו הסכמה כמעט בכל נושא חוץ מנכונות שלהם לוותר על נשק גרעיני ומבחינתי זה הכי חשוב".

בשלב מסוים שאלה המגישה את טראמפ: "אם הם לא מסכימים, זו התוכנית? אתה תשמיד עוד יותר את איראן?

טראמפ: "כן, אני אעשה זאת. אם הם לא יוותרו על התוכנית הזו, כן!"