הבית הלבן פרסם בסוף השבוע דוח רפואי מקיף על מצבו הבריאותי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, במטרה להשיב על שאלות שעלו בשבועות האחרונים. המסמך, שנכתב על ידי רופאו האישי של הנשיא, קפטן שון ברבבלה, קובע כי טראמפ נמצא ב"מצב בריאותי מצוין" וממשיך להפגין כשירות גופנית וקוגניטיבית גבוהה המאפשרת לו למלא את תפקידיו כנשיא וכמפקד העליון.

הבדיקה השנתية התקיימה במרכז הרפואי הצבאי Walter Reed National Military Medical Center, מוסד רפואי יוקרתי שבו נוהגים להיבדק נשיאים ובכירי ממשל אמריקניים. עם סיום הבדיקות, שיתף טראמפ ברשת החברתית Truth Social כי "הכול יצא מושלם", וכעת נחשפים הפרטים המלאים העומדים מאחורי הצהרה זו.

ציון מקסימלי במבחן הקוגניטיבי

על פי הנתונים שפורסמו, הנשיא טראמפ, שיציין בחודש הבא את יום הולדתו ה-80, עבר סדרה של בדיקות מקיפות שכללו הערכה של התפקוד הלבבי, בדיקות ריאה, בדיקות נוירולוגיות והערכה גופנית כללית. קפטן ברבבלה ציין בדוח כי הנשיא מציג "תפקוד לבבי, ריאתי ונוירולוגי חזק" וכי מצבו הפיזי הכללי מוגדר טוב מאוד ביחס לבני גילו.

תשומת לב מיוחדת הופנתה למבחן ההערכה הקוגניטיבית Montreal Cognitive Assessment, כלי רפואי המשמש ברחבי העולם לזיהוי מוקדם של ירידה קוגניטיבית. טראמפ השיג במבחן את הציון המקסימלי – 30 מתוך 30 נקודות – נתון שהוצג כראיה לכך שלא קיימים סימנים לפגיעה בריכוז, בזיכרון או ביכולות החשיבה.

המדדים הפיזיים: משקל וקצב לב

הדוח הרפואי מפרט מדדים פיזיים עדכניים של הנשיא. משקלו של טראמפ עומד כיום על 108 קילוגרמים, נתון המשקף עלייה של קצת יותר משישה קילוגרמים בהשוואה לבדיקה הרפואית שנערכה בשנת 2025. עם זאת, רופאו הדגיש כי הנשיא מקבל הנחיות בתחומי התזונה והפעילות הגופנית, ופועל במטרה לרדת במשקל ולשמור על אורח חיים בריא.

קצב הלב במנוחה של הנשיא נמדד ב-73 פעימות בדקה. על פי הערכת הצוות הרפואי, גילו הלבבי של טראמפ צעיר בכ-14 שנים מגילו הביולוגי – מדד שנחשב חיובי ביותר עבור אדם הנושק לגיל 80.

הסבר לחבורות ונפיחות

במהלך השנה האחרונה הופצו ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת תמונות שבהן נראו חבורות על ידיו של טראמפ לצד נפיחות מסוימת ברגליו, דבר שעורר גל של ספקולציות. הדוח הנוכחי מבקש לשים קץ לשמועות הללו.

לדברי קפטן ברבבלה, הסימנים הכחולים על הידיים נגרמים משילוב של לחיצות ידיים מרובות כחלק מפעילותו הציבורית האינטנסיבית, יחד עם נטילת אספירין קבועה. הרופא הדגיש כי מדובר בתופעת לוואי מוכרת, שכיחה ואינה מסוכנת.

בנוגע לנפיחות ברגליים, הדוח חושף כי בשנה שעברה אובחן טראמפ עם אי-ספיקה ורידית כרונית – מצב שבו ורידי הגוף מתקשים להזרים את הדם בחזרה לכיוון הלב, דבר שעלול להוביל להצטברות נוזלים ונפיחות בגפיים התחתונות. עם זאת, על פי הממצאים העדכניים, חל שיפור במצבו בהשוואה לשנה שעברה, וכיום נותרה נפיחות קלה בלבד, אשר אינה משפיעה באופן משמעותי על תפקודו היומיומי.

טיפול תרופתי ושגרת פעילות

המסמך הרפואי מציין כי טראמפ נוטל באופן קבוע אספירין וכן שתי תרופות המיועדות להורדת רמות הכולסטרול. כמו כן, הוא מעודכן בכלל בדיקות המניעה והחיסונים המומלצים לבני גילו. בעבר שיתף טראמפ כי הוא נוטל מינון גבוה יחסית של אספירין במשך למעלה משני עשורים, מתוך תפיסה כי הדבר תומך בשמירה על בריאות הלב וכלי הדם.

בתחום הפעילות הגופנית, אף שמומחים רבים ממליצים על אימונים סדירים, טראמפ הודה בעבר כי הוא אינו חובב של שיטות אימון קלאסיות. לדבריו, הפעילות הספורטיבית המרכזית שלו היא משחקי גולף, והוא אינו מפיק הנאה מהליכה או ריצה על גבי הליכון. למרות זאת, רופאו האישי הדגיש בדוח כי סדר היומו העמוס והאינטנסיבי של הנשיא – הכולל נסיעות רבות, פגישות, הופעות בפני הציבור ופעילות שוטפת – תורם באופן משמעותי לשמירה על תפקודו הגופני.