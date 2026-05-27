אנליסטים מודיעיניים חשפו שורה של פעולות איראניות מאיימות לפני התקיפה האמריקאית חשיפת המידע המודיעיני ב-24 השעות שקדמו למבצע הובילה לתקיפות צבאיות בדרום איראן ולהטבעת סירות מנוע, כך לפי דיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

שני גורמים אמריקאים מסרו כי התקיפות הצבאיות האמריקאיות נגד מטרות בדרום איראן ביום שני בוצעו לאחר שאנליסטים מודיעיניים זיהו סדרה של פעולות צבאיות איראניות שעלולות להיות מאיימות ב-24 השעות שקדמו לתקיפות. בעקבות זיהוי זה, מטוסי קרב אמריקאים הטביעו שתיים מסירות המהירות של משמרות המהפכה האיראניים שניסו להניח מוקשים במצרי הורמוז.

הבכירים, שדיברו בעילום שם, אמרו כי איראן שיגרה רחפנים חד-כיווניים סמוך לכמה מספינות המלחמה של חיל הים האמריקאי הנמצאות במפרץ עומאן ובים הערבי לצורך אכיפת מצור על כלי שיט בנמלי איראן. במקביל, אנליסטים צבאיים אמריקאים זיהו פעילות בכמה מאתרי טילי קרקע-אוויר של איראן ליד מצרי הורמוז, שאיימה על מטוסי תקיפה קרקעיים ונושאות מטוסים שפעלו באזור כחלק מהסגר הימי.

בתגובה לפעולות אלו ביצעה ארצות הברית תקיפות הגנה עצמית נגד מטרות בדרום איראן, כפי שמסר דובר הפיקוד המרכזי של ארצות הברית, קפטן טים הוקינס. הדובר הצהיר כי הפעולה נועדה "להגן על חיילינו מפני איומים מצד כוחות איראניים", וביום שלישי סירב להגיב עוד אך ציין כי "הפיקוד המרכזי של ארה"ב ממשיך להגן על כוחותינו תוך שימוש באיפוק".

במקביל, גורמים אחרים בפנטגון דחו דיווחים בתקשורת האיראנית לפיהם איראן הפילה רחפן אמריקאי מדגם MQ-9 Reaper במהלך חילופי האש. גורמים אמריקאים ופרשנים עצמאיים אמרו כי ייתכן שמשמרות המהפכה ערכו בדיקות לקביעת מרחב המבצע של כוחותיהם, בעוד שני הצדדים מנסים לגבש הסכם פוטנציאלי שלדברי הנשיא טראמפ עשוי לסיים את המלחמה ולפתוח מחדש את המצרים.

בתוך כך, מפקדים אמריקאים עוקבים מקרוב אחר מאמצי איראן לשקם את צבאה, לאחר שסוכנויות המודיעין מסרו לקובעי המדיניות בהערכות סודיות מתחילת החודש כי איראן קיבלה בחזרה את הגישה לרוב אתרי הטילים והמשגרים שלה, וכי היא מתחזקת גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך המצר.

"המשטר עדיין מנסה להציג את עצמו כנוהג לניהול משא ומתן בתום לב, אך חיל הים של משמרות המהפכה נתפס חופר מוקשים במצר באותו זמן שטהראן ככל הנראה ניהלה משא ומתן לפינוי מוקשים מהמיצר", אמרה חוקרת מוושינגטון.