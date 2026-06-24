התהפך והתגלגל עם הרכב: חרדי בן 29 נהרג בתאונת דרכים עצמית מחרידה

תאונת דרכים קטלנית ומצערת מעבר לים: תושב ירושלים, נהרג בתאונת דרכים עצמית קשה שאירעה בעיר קישינב שבמולדובה. בתאונה הוא התהפך ברכבו לתוך וואדי ונפצע קשה מאוד. מותו נקבע כעבור זמן קצר.

מדובר בצעיר חסידי בן 29 המחזיק באזרחות בריטית. ההודעה הקשה נמסרה לבני משפחתו, שקיבלו בתדהמה ובצער עמוק את הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית הרחק מביתו.

מיד לאחר התרחשות האסון, התקבל דיווח במוקד היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א (1220). עם קבלת המידע הראשוני, נכנסו מתנדבי היחידה לפעילות חירום מהירה והחלו לפעול במישורים השונים מול הרשויות המקומיות במולדובה, בני המשפחה בארץ והקהילה היהודית בקישינב. הפעילות מתרכזת בשעה זו בטיפול מקצועי בזירת התאונה הקשה, לצד קידום כלל ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים מול גורמי הממשל במדינה, במטרה להביא את המנוח לקבורה בישראל במהירות האפשרית.

אל המאמצים המורכבים הללו הצטרפו גם נציגי משרד החוץ הישראלי, הפועלים בתיאום מלא עם היחידה הבינלאומית של זק"א כדי להתגבר על המכשולים המשפטיים והלוגיסטיים הכרוכים בשחרור הגופה ממולדובה והטסתה לארץ. ליווי המשפחות במקרים של אסון בחו"ל דורש רגישות רבה ועבודה דיפלומטית ענפה, שכן חוקי המקום במדינות מזרח אירופה כוללים לעיתים קרובות הליכי נתיחה מורכבים שמתנדבי זק"א נלחמים למנוע כדי לשמור על כבוד המת בהתאם להלכה היהודית.

נחמן דיקשטיין, מפקד זק"א אירופה המטפל באירוע מקרוב, סיפר על המאמצים: "מיד עם קבלת הדיווח פתחנו בטיפול מול הרשויות בקישינב ובכלל הגורמים הרלוונטיים. אנו מלווים את בני המשפחה לאורך כל ההליך ופועלים לטפל בזירה באיסוף הממצאים, ולזרז את שחרור המנוח ואת העברתו לקבורה בישראל במהירות האפשרית ובכבוד הראוי".

ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א תל אביב מסר: "מיד עם קבלת הדיווח צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א יחד עם הרב זלצמן הגיעו לזירה, במקום הם איתרו רכב מרוסק בתוך הוואדי, ומיד הם החלו לטפל בכבוד המת ומול הגורמים המקומים במטרה לשחרר את הנפטר לקראת הטסה לישראל להמשך קבורה והלוויה".

בשלב זה, פרטי שמו של ההרוג ומועד מסע הלווייתו טרם נקבעו סופית, ועל כך תבוא הודעה נוספת בהמשך.