מהפך קיצוני במדינה האירופית: "נבטל את ההכרה בפלסטין"

ראש ממשלת סלובניה הנכנס, יאנז יאנשה, הצהיר כי ממשלתו תפעל לשינוי חד ביחסי המדינה עם ישראל, זמן קצר לאחר שקיבל את אמון הפרלמנט.

לדבריו, בתוך כ-20 דקות מההשבעה הורה להסיר את דגל פלסטין שהתנוסס מעל מתחם הממשלה בשנתיים האחרונות.

יאנשה מתח ביקורת חריפה על הממשלה הקודמת, ואמר כי היא הביאה את היחסים עם ישראל לשפל. "ישראל היא שותפה אסטרטגית משום שהיא תורמת ליציבות האזורית ולמאבק בטרור. היא גם שותפה דמוקרטית החולקת עם אירופה את ערכי החירות ושלטון החוק", אמר.

עוד הצהיר כי בכוונתו להעביר את שגרירות סלובניה מתל אביב לירושלים, לחזק את שיתוף הפעולה עם ישראל ולהתנגד לכל ניסיון באיחוד האירופי להטיל עליה סנקציות. "ישראל אינה הבעיה של אירופה, אלא אחת מבעלות בריתה החשובות ביותר", הדגיש.

בנוגע להכרה בפלסטין אמר יאנשה: "ממשלת השמאל הכירה במדינה פלסטינית בניגוד לחוק הסלובני. אנו נקפיא את ההחלטה הבלתי חוקית הזו". לדבריו, הסוגיה הוצבה כתנאי להשתתפות מפלגתו במשא ומתן הקואליציוני, וכל השותפים הסכימו לכך.