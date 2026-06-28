טרגדיה בצרפת: מטוס של בית ספר לצניחה התרסק - כולם מתו

התרסקות מטוס קל בצפון-מזרח צרפת הובילה למותם של כל אחד עשר הנוסעים ואנשי הצוות שהיו על סיפונו. האירוע התרחש בעיירה טומבליין במחוז מרת ומוזל, סמוך לעיר נאנסי, זמן קצר לאחר שהמטוס האזרחי המריא משדה התעופה נאנסי-אסיי.

לפי דיווחי הרשויות המקומיות, המטוס שימש בית ספר לצניחה חופשית ונשא עמו טייס, חמישה מדריכים וחמישה חניכים שהיו בדרכם לצניחה. נשיא המחוז, איב סגיי, מסר כי המטוס סבל ככל הנראה מנזק טכני כלשהו באוויר לפני שצנח באופן אנכי לחלוטין אל הקרקע.

המטוס התרסק באזור בנוי, על שביל אופניים הסמוך למרכז קניות ולשכונת מגורים, אך למרבה הנס לא נפגעו עוברי אורח על הקרקע. כוחות חירום והצלה רבים זרמו לזירה, והמשטרה המקומית חסמה את האזור כדי לאפשר את פעולות החקירה והפינוי.

משרד התובע הציבורי בנאנסי הודיע על פתיחת חקירה טכנית רשמית לבדיקת הנסיבות המדויקות שהובילו לתאונה הקטלנית. שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, ושר התחבורה פיליפ טבארו, הודיעו כי הם עושים את דרכם למקום האסון כדי לעקוב מקרוב אחר הממצאים ולתמוך במשפחות ההרוגים.