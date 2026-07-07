ברקע המתיחות עם איראן: חשש להתרסקות מטוס מטען פקיסטני במפרץ עומאן

זירת התרסקות מטוס | ארכיון ( צילום: מתוך הרשת )

רשות שדות התעופה של פקיסטן דיווחה הערב (שלישי) כי מטוס תובלה המופעל על ידי חברת התעופה K2 Airways נעדר לאחר שאבד עמו הקשר כ-155 מיילים ימיים מערבית לקראצ'י. הרשויות יצאו למבצע חיפוש אחר המטוס הנעדר וחמשת אנשי הצוות שהיו עליו.