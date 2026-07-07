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ברקע המתיחות עם איראן: חשש להתרסקות מטוס מטען פקיסטני במפרץ עומאן

מטוס מטען של פקיסטני נעלם הערב מעל הים הערבי, בדרכו משארג'ה שבאיחוד האמירויות לקראצ'י שבפקיסטן | הקשר עם הצוות אבד כ-300 קילומטרים ממערב ליעד, לאחר שדיווח על בעיית ניווט וביקש סיוע | רשות התעופה הפקיסטנית פתחה במבצע חיפוש והצלה (בעולם)

זירת התרסקות מטוס | ארכיון (צילום: מתוך הרשת)

רשות שדות התעופה של פקיסטן דיווחה הערב (שלישי) כי מטוס תובלה המופעל על ידי חברת התעופה K2 Airways נעדר לאחר שאבד עמו הקשר כ-155 מיילים ימיים מערבית לקראצ'י. הרשויות יצאו למבצע חיפוש אחר המטוס הנעדר וחמשת אנשי הצוות שהיו עליו.

מטוס מטען בואינג 737-400 של חברת K2 Airways, הנושא חמישה אנשי צוות, איבד קשר עם שירות התעופה לאחר שדיווח על תקלה במערכת הניווט במהלך טיסה משרג'ה לקראצ'י, על פי רשויות התעופה הפקיסטניות.

‏הצוות דיווח על בעיית מערכת הניווט בשעה 21:18 PST בזמן שהיה בדרך לקראצ'י. קשר מכ"ם ותקשורת נותקו כ-155 מיילים ימיים מערבית לקראצ'י, כך נמסר מרשות שדות התעופה הפקיסטנית.

דקות ספורות לאחר השיחה, זוהתה במכ"ם פנייה חדה ימינה. מיד אחריה החל המטוס לצלול בקצב מהיר של כ-15 אלף רגל בדקה. בשעה 21:21 נותק הקשר לחלוטין והמטוס נעלם ממסכי המכ"ם.

כלי הטיס שהה במשך חמישה ימים באיחוד האמירויות לצורך טיפול בתקלה טכנית, והיה בדרכו חזרה לפקיסטן בטיסת העברה. רשויות התעופה הפקיסטניות הפעילו פעולת חיפוש והצלה בים באמצעות סוכנויות שונות לאיתור המטוס.

כלי תקשורת מקומיים מדווחים כי המטוס התרסק בים, אך הרשויות בפקיסטן נמנעות בשלב זה מאישור רשמי של הפרטים ומסרו כי נסיבות היעלמותו נבדקות במקביל לפעולות הסריקה הנמשכות.

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