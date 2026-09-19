נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה בשיחות פנימיות כי החלטותיו האסטרטגיות, ובעיקר המלחמה מול איראן, הביאו את המפלגה הרפובליקנית למצב פוליטי קשה לקראת בחירות האמצע.

על פי דיווח שפורסם בעיתון "וושינגטון פוסט", המבוסס על גורמים המעורבים בדיונים הפנימיים בבית הלבן, קיים פער משמעותי בין עמדתו הפומבית של הנשיא לבין דבריו מאחורי הקלעים. מול המצלמות ובעצרות הבחירות, טראמפ משדר ביטחון מוחלט: הוא טוען כי המלחמה באיראן הייתה כדאית למרות מחירה הכבד, מצהיר כי היה חוזר על המהלך שוב, ומתעקש כי שיקולים פוליטיים של בחירות האמצע כלל לא השפיעו על החלטותיו.

אולם מאחורי הקלעים, התמונה שונה לחלוטין. על פי הדיווח, טראמפ הבהיר ליועציו כי הוא מודע היטב להשלכות הפוליטיות של המערכה הצבאית, מה שהניע אותו לפעול במרץ כדי לסייע לרפובליקנים לצמצם את ההפסדים הצפויים בקלפיות.

ארבעה גורמים המעורבים בפרטים מסרו כי בשבועות האחרונים מפגין הנשיא פיכחון נדיר ביחס למצבה של המפלגה, ומאזין בקשב רב לנתוני סקרים מדאיגים. בניגוד לעבר, כאשר נהג לדחות נתונים לא מחמיאים בטענה שמדובר ב"סקרים מזויפים", הפעם הוא בוחן מקרוב את מעמדו הרעוע בקרב המצביעים. יועציו של הנשיא העידו כי שינו את גישתם כלפיו, והחלו לנקוט קו "בוטה וישיר יותר" בהצגת הנתונים.

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מי אחראי למצב?

בסביבתו של הנשיא חלוקים בשאלת לקיחת האחריות. גורם אחד אישר כי טראמפ הכיר בעקיפין במידה מסוימת של אשמה למצב, והזכיר כי הנשיא השמיע אמירות דומות גם בפומבי. לעומת זאת, מקורב אחר הנמצא בקשר תדיר עם טראמפ דחה את הדברים על הסף. לטענתו, הנשיא אינו מקבל על עצמו אשמה כלשהי, וסבור כי הבעיה האמיתית של המפלגה הרפובליקנית בבחירות הנוכחיות היא העובדה ששמו אינו מופיע על פתקי ההצבעה.

ההתפכחות הנשיאותית מגיעה בנקודת זמן קריטית, כאשר שיעור התמיכה בטראמפ צנח לשפל הגדול ביותר מאז החל את כהונתו השנייה. השנה האחרונה התאפיינה במיקוד כמעט מוחלט במלחמה מול איראן, שהובילה לזינוק חד במחירי הנפט והדלק בארצות הברית.

המציאות הכלכלית הזו מתנגשת חזיתית עם הבטחותיו של טראמפ בקמפיין הבחירות של 2024, אז התחייב להוריד משמעותית את יוקר המחיה. בעצרת שקיים בקרוליינה הצפונית, התייחס טראמפ לסוגיה הכלכלית הכואבת והודה בפני תומכיו כי הציבור האמריקני אכן משלם מחירי דלק גבוהים יותר בעקבות המלחמה. עם זאת, הוא מיהר לספק הצדקה והצהיר כי מדובר ב"מחיר זול מאוד לשלם עבור מה שעשינו".