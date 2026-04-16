בג"ץ מגביל את בן גביר במינויים רגישים עד להסכמות

בית המשפט העליון קבע היום (חמישי) מתווה מחייב בעניינו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במסגרת הדיון בעתירות להדחתו. על פי ההחלטה, השר לא יוכל לקדם מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק אלא בהתאם להמלצת הספ"כ, תוך עדכון מראש ליועצת המשפטית לממשלה.

בית המשפט נתן לצדדים - ראש הממשלה, השר והיועצת המשפטית לממשלה - זמן עד ליום 3.5.2026 להשלים את העבודה על טיוטות הנהלים ולהגיע להסכמות. ככל שיוותרו מחלוקות, על הצדדים לפרט את תוכנן במסגרת הודעה לבית המשפט. מגבלות חדות על מינויים והתבטאויות על פי ההחלטה, קידום מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק בדרגת סנ"צ ומעלה, בעלי השפעה משמעותית על תחומי החקירות, אכיפת החוק, חופש הביטוי והמחאה והייעוץ המשפטי - ייעשה רק בהתאם להמלצת הספ"כ. כמו כן, על השר למסור הודעה של שבעה ימים מראש ליועצת המשפטית לממשלה, שתהא רשאית לחוות דעתה לגבי המינוי. בנוסף, נקבע כי השר לא יתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים, לרבות חקירות מתנהלות. מדובר במגבלה משמעותית על פעילותו הציבורית של בן גביר, שנודע בהתבטאויותיו התכופות בנושאים אלה.

מתווה העקרונות קיבל תוקף של החלטה

בית המשפט הבהיר כי הוא נותן תוקף של החלטה למתווה העקרונות שהוגש לבית המשפט בעבר (נספח א' להחלטה מיום 5.5.2025). הצדדים יהיו רשאים להביא בפני בית המשפט טענות לעניין הפרת המתווה או הנהלים.

ההחלטה מגיעה לאחר דיון דרמטי שהתקיים אתמול בבית המשפט העליון, במסגרתו ניסו הצדדים להגיע לפשרה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה דרשה הוצאת צווי ביניים נרחבים, בעוד נציג השר הסכים רק לפיקוח של השופט נעם סולברג.

לוח זמנים מחייב

על פי ההחלטה, היועצת המשפטית לממשלה תגיש לתיק בית המשפט, במעטפה סגורה, עד יום 19.4.2026 בשעה 10:00, את טיוטות הנהלים שהוחלפו בינה לבין נציגי השר, לרבות סימוני "עקוב אחר שינויים".

לאחר מכן, ראש הממשלה, השר והיועצת המשפטית לממשלה יבואו בדברים לצורך השלמת העבודה הנדרשת על טיוטות הנהלים, ויגישו לבית המשפט הודעה עד ליום 3.5.2026 המפרטת אם עלה בידם להגיע להסכמות.

רקע: מתיחות מתמשכת

ההחלטה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין השר לביטחון לאומי לבין מערכת המשפט. רק הבוקר דן בית המשפט המחוזי בעתירת סגן-ניצב רותי האוסליך, שקידומה לדרגת ניצב-משנה הוקפא על-ידי השר. השופטת בר אשר ביקשה מהשר לשקול מחדש את ההחלטה.

בן גביר, מצדו, המשיך להתבטא בנחרצות בנושאים שעל סדר היום. רק הבוקר, בכנס של המשטרה, התייחס השר לדיון בבג"ץ והפך את הטענות שהועלו נגדו לנקודות גאווה, תוך שהוא זוכה למחיאות כפיים סוערות מהשוטרים.

כעת, עם קביעת המתווה המחייב על ידי בית המשפט העליון, נותרה השאלה האם הצדדים יצליחו להגיע להסכמות עד למועד שנקבע, או שבית המשפט יידרש להכריע במחלוקות שביניהם.