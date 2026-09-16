בפסק דין חריג, קבע בית המשפט המחוזי כי שירות בתי הסוהר הפעיל רימוני הלם באגפי מעצר ללא הצדקה משפטית מספקת, וכי הנוהל הארגוני בנושא לקוי. הפסיקה הגיעה בעקבות עתירה שהגיש אשר בנימין ויס, הנאשם בעבירות ריגול חמורות לטובת איראן, אשר טען כי שב"ס מנהל שגרת הפחדה באמצעות השלכת רימוני הלם באופן שיטתי.

על פי הנתונים שהוצגו, בתקופה של שישה חודשים וחצי נעשה שימוש ברימוני הלם בשבעה מקרים שונים באגפים שבהם שהה העותר. אף שטענותיו המופרזות של ויס בדבר עשרות מקרים והשלכה ישירה לתוך תאו נדחו, הטבלאות הרשמיות של שב"ס עצמו חשפו תמונה מטרידה.

בית המשפט קבע כי תקנה 20 לתקנות בתי הסוהר, המתירה לסוהר לעשות שימוש באמצעים סבירים לשם השלטת סדר והגנה על צוותים או אסירים, עשויה לשמש מקור סמכות גם להפעלת רימוני הלם. עם זאת, הודגש כי סמכות זו אינה מוחלטת, וכל הפעלה דורשת מבחן קפדני של נחיצות, תכלית ומידתיות.

הליקוי החמור שנמצא הוא בנוהל עצמו: בעוד שההסדרה מספקת כתגובה לאירוע ספונטני, היא נמצאה לקויה וחסרה לחלוטין בכל הנוגע לפעילות מבצעית מתוכננת מראש. בנוהל הקיים לא נמצאו אמות מידה ברורות, מנגנוני פיקוח, דרישה לבחינת חלופות או חובת אישור מוקדם. בית המשפט הורה לשב"ס לתקן ולהשלים את הנהלים לאלתר.

באשר לשבעת המקרים הספציפיים שבהם הופעלו רימוני הלם באגפו של העותר, שב"ס נכשל להציג תשתית עובדתית מינימלית המאמצת את החוקיות של הפעולות. הארגון לא ידע להסביר מי אישר את הפעולות, מה הייתה נחיצותן המבצעית, האם נבחנו חלופות או האם בוצעו תחקירים כנדרש.

משכך, פסק בית המשפט כי שב"ס לא הוכיח שהאירועים הללו נעשו כדין – מכה משפטית קשה למערך הכליאה. העתירה החלה בטענה נקודתית על אמצעים פיזיים המופעלים באישון לילה, אך הפכה לביקורת נוקבת על האופן שבו שב"ס מפעיל אמצעים פירוטכניים הרסניים.

אף שבתחילה נמחקה העתירה בנימוק שהיא אינה האכסניה המתאימה, ערעור הוביל לשינוי עמדת שב"ס עצמו, אשר הסכים לברר את הסוגיה לגופה. הדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי, שם נחשפו לראשונה נהלי הארגון וטבלאות מעקב שהוכיחו את היקף השימוש ברימוני ההלם.