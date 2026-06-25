השופט חתם בשבת, נציב התלונות קבע: "אין לתת החלטות שאינן חיוניות"

השופט בדימוס אשר קולה ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

ציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, פרסם היום (חמישי) החלטה עקרונית בעקבות תלונה נגד שופט שחתם על החלטה משפטית במהלך השבת. הנציב הדגיש בדבריו את חשיבות שמירת השבת במערכת המשפט וקבע באופן חד-משמעי כי אין לתת החלטות שאינן חיוניות במהלך יום המנוחה.

הפרשה החלה כאשר עורך דין שומר שבת, ששהה בשירות מילואים, נאלץ להשאיר את מכשיר הטלפון שלו זמין לצרכים מבצעיים. במהלך השבת הוא קיבל התראה ממערכת "נט המשפט", ומתוך מחשבה שמדובר בעניין דחוף הקשור לפעילות המבצעית, פתח את המכשיר וגילה כי מדובר בהחלטה טכנית שנתן שופט. עורך הדין תיאר תחושת כאב עמוקה ופגיעה ברגשותיו הדתיים, אך הבהיר כי הוא אינו מבקש לנקוט בצעדים אישיים נגד השופט אלא להוביל להפקת לקחים מערכתית.

בית המשפט המחוזי ( צילום: אבשלום ששוני פלאש 90 )

תגובתו לנציבות, הסביר השופט כי הוא אינו שומר שבת ונוהג לעבוד שבעה ימים בשבוע בשל עומס העבודה הכבד המוטל עליו. לדבריו, מדובר היה בהחלטה טכנית שנחתמה בחוסר תשומת לב לכך שהשבת טרם יצאה. השופט הביע צער על הפגיעה בעורך הדין ואף הציע פתרון מערכתי שימנע משלוח אוטומטי של החלטות לא דחופות במהלך השבת.

הנציב קולה קבע כי אף שהיה על השופט לצפות כי עורכי דין שומרי שבת יקבלו את ההתראות הללו, יש לקבל את הסברו כי מדובר בטעות שנעשתה בתום לב ובחוסר תשומת לב, ולא מתוך זלזול. נוכח התנצלותו של השופט והכרתו בחשיבות העניין, הוחלט שלא לקבל את התלונה האישית נגדו. עם זאת, הנציב העביר המלצה למנהל בתי המשפט לחדד מחדש את ההנחיות האוסרות על שופטים לחתום על החלטות בשבת, למעט במקרים הכרחיים.

בתוך כך, הנציב ניצל את המקרה כדי למתוח ביקורת חריפה על תופעת "המתלוננים הציבוריים". במקרה זה הוגשו ארבע תלונות משוכפלות שהופצו במקביל לכלי התקשורת, עוד בטרם נעשתה פנייה כלשהי לעורך הדין שנפגע ישירות. הנציב דחה על הסף את התלונות המשוכפלות, והבהיר כי הגשת תלונות מועתקות ופרסומן המוקדם פוגעים בהליך התקין וכי הגיעה העת להחיל את עקרון תום הלב על מתלוננים מסוג זה.