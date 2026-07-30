הזמר מוישי באדנסקי חושף השבוע יוזמה מוזיקלית חדשה בעולם השירה החסידית: 'פרשה זינג' - סדרת ביצועים מוזיקליים המקשרת שירים חסידיים אהובים עם פרשת השבוע. הפרק הפותח של הסדרה מציג גרסה מחודשת ללהיט 'כח' של הזמר דודי קאליש, כשבאדנסקי עצמו כתב את השירה לפרויקט.

הרעיון העומד בבסיס היוזמה: לקחת יצירות מוזיקליות מוכרות ומוערכות מעולם השירה החסידית ולהעניק להן פרשנות מחודשת המתחברת לתכנים של פרשת השבוע. השיר 'כח', שזכה לפופולריות רבה בביצועו המקורי של דודי קאליש, נבחר לפתוח את הסדרה ומקבל כעת חיים מוזיקליים חדשים.

העיבוד המוזיקלי החדש של השיר הופק בידי שמעון מינצברג, מעבד מוזיקלי ותיק בעולם החסידי, שיצר מעטפת צלילית משלבת מסורת ועדכניות תוך שמירה על נשמת היצירה המקורית. הנגינה בקלידים בוצעה על ידי איציק פאמפ, שהוסיף את חותמו המוזיקלי המיוחד לביצוע.

ההפקה, ההקלטה והמיקס הופקדו בידי מוישי כהנא, מפיק מוזיקלי המלווה אמנים רבים בעולם השירה החסידית. כהנא הצליח ליצור איזון מדויק בין הכלים המוזיקליים השונים לווקאל של באדנסקי, כך שהתוצאה נשמעת רעננה ומחודשת אך נאמנה לרוח השיר המקורי.

הפן הויזואלי של הפרויקט כלל צילום שבוצע על ידי m.m, עריכה בידי שניאור אייזנבאך, ועיצוב העטיפה הגרפית נעשה באמצעות אוליגרף. השילוב בין המוזיקה והעיצוב הגרפי יוצר חוויה שלמה התואמת את אופי הפרויקט.

'פרשה זינג' מצטרף ליוזמות מוזיקליות חדשות בעולם החסידי המבקשות לחבר בין שירה לתורה ולהעניק לשירים מוכרים פרשנות מחודשת. באדנסקי, שהוכיח את כישוריו כזמר ויוצר, מוביל מהלך שעשוי להתבסס כמסורת קבועה בעולם המוזיקה החסידית.

הביצוע המחודש של 'כח' זמין כעת בפלטפורמות הדיגיטליות, והציבור ממתין לראות אילו שירים נוספים יזכו לפרשנות חדשה במסגרת הסדרה. באדנסקי מבטיח כי הפרויקט ימשיך ויציע ביצועים מחודשים המקשרים בין המסורת המוזיקלית החסידית לבין העכשווי.