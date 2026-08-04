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הזמר והיוצר יניב מדר משחרר השבוע סינגל חדש הנושא את השם 'אמונה למרחקים'. מדובר ביצירה מוזיקלית שמשלבת קצב אנרגטי עם מסר עמוק של אמונה וביטחון בהשם יתברך. הלחן והמילים נכתבו בידי אלירן אביטל וחגי אוזן, והתוצאה היא שיר שמעביר מסר ברור: גם בשעות קשות ובמצבים מאתגרים, כוחו של האדם להמשיך נובע מאמונה שלמה שהכול מאת הבורא יתברך.

השיר בוחר בגישה חיובית ואופטימית, בניגוד ללחנים מלנכוליים המקובלים. המילים מדגישות שההשגחה העליונה מלווה כל צעד ושעל, ושכל תפילה שמעלים לשמים פותחת שערים של ברכה ותקווה. זהו שילוב של תוכן רוחני מחזק עם מוזיקה נגישה ומרוממת. ההפקה המוזיקלית של הסינגל בוצעה ברמה מקצועית גבוהה. אלירן אביטל, שחתום על הלחן יחד עם חגי אוזן, אחראי גם על העיבוד וההפקה. אביטל ביצע בעצמו את הקלידים, התיכנותים והסימפולים, וכן את המיקס והמאסטרינג - תהליך המעיד על דיוק מוזיקלי ומקצועיות. הסאונד העכשווי משלב אלמנטים אלקטרוניים עם נגישות מוזיקלית המתאימה לקהל רחב. בהפקה השתתפו מיטב הנגנים: אבי אבידני על התופים מעניק את הקצב הסוחף, אבי יפרח על הבס מוסיף עומק ותחושת גרוב, ועומרי זליג על הגיטרות - בליווי ובסולו - מעניק צבע מיוחד. אור חיים כהן מוסיף קלידים אתניים המעניקים ניחוח מזרחי, מאיר משעלי על הכינור הסולו מעניק רגש ועומק, וחזי יעקב על הדרבוקה וכלי ההקשה משלים את התמונה המוזיקלית העשירה.

המיוחד בסינגל 'אמונה למרחקים' הוא המסר הפשוט והעמוק שהוא נושא. השיר מזכיר שגם כשהדרך נראית קשה והמרחק ארוך, האמונה היא הכוח המאפשר להמשיך. ההשגחה העליונה מלווה אותנו בכל רגע, וכל תפילה פותחת שערים חדשים של ברכה.

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הסינגל מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שמשלבות מסר רוחני עם הפקה עכשווית. כמו סינגלים אחרים שיצאו לאחרונה, גם 'אמונה למרחקים' בוחר בדרך של שמחה ואופטימיות, תוך שמירה על מסר עמוק של אמונה וביטחון בבורא עולם.

השילוב של קצב סוחף, מילים מחזקות והפקה מקצועית הופך את 'אמונה למרחקים' למתאים במיוחד לשמחות, לאירועים ולהאזנה חוזרת. יניב מדר ממשיך במסורתו לשלב מסר של אמונה עם ביצוע איכותי והפקה מוזיקלית ברמה גבוהה - שילוב היוצר חוויה מוזיקלית ורוחנית כאחד.