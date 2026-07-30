אלבום חדש ומיוחד במינו יצא השבוע לאור בעולם המוזיקה החסידית: הזמר הידי רוזנברג מוציא לאור את האלבום 'ישראל הוא', שבו הוא מעניק ביטוי מוזיקלי ללחנים שיצר אביו, ר' הרשל רוזנברג, במשך שנים רבות. מדובר במיזם משפחתי נדיר, שבו הבן מביא את ניגוני האב אל הקהל הרחב, תוך שילוב של נאמנות למסורת עם הפקה מוזיקלית מודרנית.

האלבום מהווה יותר מאוסף שירים - זהו מסע אישי שבו כל ניגון טומן בחובו סיפור משפחתי. הידי רוזנברג, שגדל על הלחנים הללו, בחר להעניק להם חיים מחודשים באמצעות הפקה מקצועית שמכבדת את המקור המסורתי ומעניקה לו פרשנות חדשה המתאימה לדור הנוכחי.

עיבוד והפקה מקצועית

את העיבוד המוזיקלי של האלבום ביצעו שני מעבדים מובילים - יענקי שטיינמץ ומשה יעקב. שני המעבדים הצליחו להעניק לכל אחד מהשירים אופי מיוחד, תוך שמירה קפדנית על האותנטיות של הניגון המקורי. העיבודים משלבים חום מסורתי עם איכות הפקה גבוהה, ויוצרים צליל עשיר המתאים הן למאזין המסורתי והן לטעם בן זמננו.

הזמר הידי רוזנברג עצמו נטל חלק פעיל בכל שלבי ההפקה והעיבוד, והעניק לפרויקט את החותם האישי והמשפחתי שלו. המעורבות הישירה שלו מבטיחה שהאלבום נשאר נאמן לחזון המקורי של המשפחה, תוך עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים של התעשייה המוזיקלית.

שיתופי פעולה מיוחדים

האלבום כולל שני דואטים מיוחדים עם זמרים מוכרים ואהובים בעולם המוזיקה החסידית. הזמרים שרולי גרין וברי וובר הצטרפו להידי רוזנברג לביצועים משותפים, כאשר כל אחד מהם מעניק את הסגנון הייחודי שלו. הדואטים מוסיפים עומק ווקאלי ומגוון ביטוי לשירים.

נוסף על כך, משתתף באלבום גם ר' הרשל רוזנברג עצמו - המלחין המקורי. נוכחותו של האב באלבום הופכת את הפרויקט למפגש אמיתי של שלושה דורות, ומעניקה לו אותנטיות מיוחדת שמחברת בין העבר להווה באופן מרגש ומשמעותי.

צוות ההפקה

מאחורי הקלעים עומד צוות מקצועי שדאג לכל פרט בפרויקט. ניהול הפרויקט והשיווק הופקדו בידי סולבלום (SolBlum), המביא ניסיון רב בקידום פרויקטים מוזיקליים בציבור החרדי. העיצוב הגרפי של האלבום בוצע על ידי VigiGee, שיצר עטיפה ויזואלית המשקפת את האופי המיוחד של המיזם.

הצילום והעריכה הופקדו בידי שולם היימן, שתיעד את תהליך ההקלטה וההפקה. את עריכת הווידאו והאנימציה ביצע מיילך מלבר, שיצר חומרים ויזואליים המלווים את השקת האלבום.

האלבום 'ישראל הוא' זמין כעת בכל פלטפורמות ההאזנה, ומציע חוויה מוזיקלית מיוחדת - מפגש בין מסורת לחידוש, בין דורות, בין ניגון עתיק לביצוע עכשווי. זהו פרויקט המזכיר שמוזיקה משמשת גשר בין הדורות, ושהלחנים שנוצרו בעבר ממשיכים לנגן גם כיום.