הזמר והיוצר יושע פריעד, המוכר מבמות השמחה, משיק השבוע את סינגל הבכורה שלו - 'כאייל תערוג'. השיר נולד מתוך תהליך פנימי עמוק שעבר פריעד, כשניסה להבין לעומק את המשל המוכר ואת הקשר שלו לכמיהה של הנשמה להשם יתברך.

במהלך הלימוד והעיון, כך מספר פריעד, נפתח לו הבנה חדשה: הנמשל של המשל אינו רק הסבר - אלא תפילה פשוטה מהלב. בקשה שהנשמה תכלה לה' באופן הכי טבעי ועמוק. "המטרה של השיר היא להפיח חיים חדשים במילים המוכרות, כדי שנוכל לא רק לשיר אותן אלא באמת להרגיש אותן", הוא מסביר.

השיר מגיע ממקום אמיתי של חיפוש רוחני, ולא נשען על נוסחאות מוכרות. פריעד ביקש להעביר את התובנה שהגיע אליה בתהליך האישי שלו גם למאזינים, ולחבר אותם מחדש למילים שרבים שרים אותן מזה שנים.

העיבוד וההפקה המוזיקלית של הסינגל בוצעו בידי אפרים ברקוביץ', שעבד עם מיטב האמנים בתחום המוזיקה היהודית. ברקוביץ' יצר יחד עם פריעד מעטפת צלילית עשירה ומרגשת, שמביאה את עומק הטקסט לידי ביטוי מלא.

בהפקה השתתפו מוזיקאים מהשורה הראשונה: נחמן דרייער על הגיטרות ואבי אבידני על התופים, שהעניקו לשיר את האנרגיה והעומק הרגשי המיוחד שלו.

השילוב בין הלחן של פריעד לבין ההפקה המקצועית של ברקוביץ' יוצר חוויית האזנה שונה - שיר שמדבר ישירות אל הלב ומזכיר את הכמיהה העמוקה של הנשמה לקשר אמיתי עם הקב"ה. כפי שמסביר פריעד, הרצון היה שהמילים המוכרות יקבלו נשמה חדשה, שנוכל לא רק לשיר אותן אלא באמת להרגיש את העומק שבהן.

הסינגל יוצא לאור בתקופה שבה רבים מחפשים חיבור אמיתי ועמוק יותר. המסר הפשוט והישיר של 'כאייל תערוג' - שהנשמה צמאה להשם באופן טבעי ועמוק - מהדהד במיוחד בימים אלו. מאחורי הפרויקט עומדים גם אנשי המדיה והשיווק של Blum Sol, שאחראים על הפצת הסינגל והבאתו לקהל הרחב.

עבור פריעד, שליווה במשך שנים את שמחות החתונות, המעבר לשלב של סינגל בכורה מסמל צעד משמעותי בקריירה המוזיקלית. הבחירה להתחיל דווקא עם שיר כה אישי ועמוק מעידה על הכיוון שהוא בחר לקחת - מוזיקה שמגיעה ממקום אמיתי של חיפוש רוחני ורצון לחבר את המאזין למקורות היהודיים בצורה חדשה ומרעננת.

הסינגל 'כאייל תערוג' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות. כפי שמסכם פריעד, המטרה היא שנוכל לא רק לשיר את המילים אלא באמת להרגיש אותן ולחוות את הכמיהה העמוקה של הנשמה לקשר עם הקב"ה.