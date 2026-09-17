בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא ביצירות חדשות לקראת הימים הנוראים, יוצא לאור פרויקט מוזיקלי מיוחד: הזמר אברימי לונגר משיק את 'הרהורי תשובה' – מחרוזת מרגשת שנוצרה בשיתוף מוישי מנדלסון, שלקח חלק מרכזי בכל שלבי היצירה וההפקה.

המחרוזת מציעה פסיפס מוזיקלי ייחודי: ניגונים קלאסיים ואהובים שליוו דורות, עליהם הולחמו מילים חדשות ומקוריות. בין הביצועים שזורים דיבורי קדושה ורגעי התבודדות בין אדם לקונו, בעברית ובאידיש, היוצרים חוויה רוחנית עמוקה. אף שהפרויקט משוחרר בשיאם של ימי הרחמים והסליחות, הוא נבנה במחשבה ללוות את הנפש לאורך כל ימות השנה. המסר המרכזי של 'הרהורי תשובה' מתחבר לרגעים קדושים שונים בחיי האדם – מרגעים נשגבים של חתן ביום חופתו, ועד לכל אדם שמבקש לעצור באמצע מרוץ החיים, לפתוח דף חדש ולחזור בתשובה.

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את הקונספט והפלייליסט יצרו יחד מוישי מנדלסון ואברימי לונגר, כשהשניים משלבים את הניסיון והכישרון המשותף שלהם ביצירת מעטפת מוזיקלית מרגשת. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי מוישי ושרוליק מנדלסון, שהעניקו לפרויקט צליל עשיר ומקצועי תוך שמירה על העומק הרוחני של היצירה.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. לייבי דייטש השיק EP חדש 'חודש תשרי' עם מסע מוזיקלי מרגש, אבי שפרונג הוציא את 'מעט טוב' על מילות רבי נחמן מברסלב, ויוסף חיים ג'נח השיק את 'אריות', שיר על געגוע לבורא עולם.

את הגרפיקה ועיצוב הפרויקט ביצע זעירא, והאנימציה נוצרה על ידי זאבי הלר. השילוב בין המוזיקה, המילים והעיצוב הוויזואלי יוצר חוויה שלמה המעבירה את המסר העמוק של התשובה והחזרה לבורא עולם.

הבחירה להשיק את הפרויקט דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. ימי אלול והסליחות, שבהם כל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם, מהווים רקע רוחני מתאים למסר העמוק של 'הרהורי תשובה'. אך כאמור, הפרויקט נועד ללוות את המאזין לאורך כל השנה, בכל רגע שבו הוא מבקש להתחבר לבורא עולם ולחזק את הקשר האישי שלו איתו.