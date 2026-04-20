השכל מאיימת: "אעצור את חוק הגיוס - יהיה גוש חוסם בקואליציה"

סגנית שר החוץ, ח"כ שרן השכל, פרסמה מסר תוקפני במיוחד כלפי ראש הממשלה ויו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, לקראת חידוש הדיונים בחוק הגיוס. בהודעה חריפה, איימה השכל להקים "גוש חוסם" בתוך הקואליציה שימנע את העברת החוק.

"ערב יום הזיכרון, עשרות אלפי לוחמים בתוך עזה ולבנון והם מתכננים את מחטף ההשתמטות", אמרה השכל. "זו סכין בגב הלוחמים. מי שיחזיר בפגרה את חוק שלא נותן תגבורת לצה"ל בוגד במצביעים שלו ויורק בפרצוף הלוחמים". השכל הבהירה כי תפעל באופן אקטיבי למניעת העברת החוק: "אני אהיה שם לעצור את זה. צה"ל לא יהיה צבא של פראיירים. יהיה כאן גוש חוסם בקואליציה. עליי. אני על זה. תצפו להפתעות". בוידאו שפרסמה, התייחסה סגנית השר ללוחמים בשטח: "אתם צופים בסרטון הזה עכשיו? יש לוחמים בלבנון שנמצאים בסבב שישי, שכבר נמצאים ב-500 ימים של בוץ, סכנה וגעגוע עצום לבית ולמשפחה. מה צריך לקרות? צריך לשלוח להם תגבורת, וכמה שיותר מהר".

"בגידה באמון הציבור"

השכל תקפה בחריפות את יו"ר ועדת החוץ והביטחון: "ומה הביזיון הזה עושה השבוע? מעלה חוק שפוטר משירות. זה סכין בגב הלוחמים, לא פחות. תיישירו עיניים, אתם הלומי המדים, אתם משחקים בביטחון המדינה".

לדבריה, "ההחזרה של חוק הגיוס לחקיקה מואצת באמצע פגרה, בניגוד לצורך של צה"ל, היא בגידה באמון הציבור ששלח את כולנו לכנסת. אין דבר יותר חשוב מביטחון. בלבנון אין פגרה ואין חופשות".

השכל הוסיפה כי "הניסיון להעביר במחטף חוק שלא יגייס חרדים הוא יריקה בפרצוף של המשרתים. הפגנות כבר לא מרתיעות, מחאות לא מזיזות, וזעקות כמו של אמא של ברק כלפון, השם יקום דמו, לא קורעות להם את הלב".

התחייבות למילואימניקים

בסיום דבריה, התחייבה השכל: "אני מודיעה כאן: כל חוק שינציח את האפליה ויהפוך את צה"ל לצבא של פראיירים - אני אתקע גוש חוסם בתוך הקואליציה ואעצור אותו שוב ושוב ושוב. כי אלו ששומרים עלינו, צריכים כרגע שישמרו עליהם בכנסת".

"מילואימניקים, האצבע שלי - שלכם", הבהירה. "אני מתכוונת לעשות עוד ועוד ועוד שידאגו שהחוק הזה ייקבר וניתן לכם מרחב נשימה הוגן. יש לנו צבא אחד, מדינה אחת, נילחם עליה ביחד".

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שהשכל מתנגדת בגלוי לחוק הגיוס. בעבר הודיעה כי "יהיה המחיר הפוליטי אשר יהיה, לא אתן יד לחוק שפוגע בלוחמים שלנו", והוסיפה כי "לא אסכים לנירמול עוול של שנים בשם הפוליטיקה".

המתח בקואליציה סביב נושא הגיוס מתגבר בימים אלה, כאשר מנגד גם מתנהלת מתקפה תקשורתית חריפה נגד לומדי התורה, בראשות דמויות פוליטיות שונות מהאופוזיציה.