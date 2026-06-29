בעוד גורמים בוושינגטון מדווחים על התקדמות משמעותית במגעים עם טהרן להרגעת המתיחות במפרץ הפרסי, בכירי המשטר האיראני מציבים תנאי סף קיצוניים שעלולים לקבור כל סיכוי להסכם. חוסיין שריעתמדארי, עורך היומון השמרני "קאיהאן" ומקורבו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, פרסם אמש (ראשון) מאמר חריף בו הוא דורש את הסגרתו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לידי מערכת המשפט האיראנית כתנאי מוקדם לכל משא ומתן.

הדרישה הבלתי אפשרית מגיעה על רקע צו מיוחד שפרסם המנהיג העליון חמינאי לרגל שבוע מערכת המשפט באיראן, בו הוא הגדיר את רדיפת האחראים לפגיעה באיראן כאינטרס עליון. "הדם של חללי המלחמה הכפויה השנייה והשלישית, הנזקים הפיזיים, הנפשיים, החומריים והרוחניים שנגרמו לארצנו... מרצח הילדים ופשעי המלחמה חסרי התקדים במינאב ובלאמרד ועד לתקיפת מרכזים רפואיים... ובייחוד מותו כקדוש של המנהיג המג'אהד הגדול – כל אחד מאלה מהווה תיק משפטי", כך נכתב בצו.

תוכנית בשלושה שלבים: מהסגרה ועד חיסול

בתגובה ישירה לדברי המנהיג, פירט שריעתמדארי במאמרו תוכנית פעולה בשלושה שלבים. בשלב הראשון, הוא דורש "להתעקש על מסירת טראמפ הנתעב לאיראן לצורך העמדתו לדין בפני רשויות המשפט של ארצנו". בשלב השני, הוא קורא לצוות המשא ומתן האיראני לסרב באופן קטגורי לשבת עם הנשיא האמריקני או נציגיו, ומציע במקום זאת לנהל מגעים אך ורק מול משלחת של חברי קונגרס.

"ייתכן שיגידו שההצעה הזו היא כמו להחליף כלב צהוב בתן... אך עלינו לשים לב שבהצעה זו, מצד אחד השפלנו את טראמפ הנרקיסיסט, ומצד שני הבהרנו שהנקמה ברוצח מנהיגנו היא דבר שאינו ניתן לשינוי", כתב הבכיר האיראני. אולם השלב השלישי הוא המדאיג ביותר: איום מפורש בטרור על אדמת ארצות הברית. "המאמץ וההשקעה הכספית לצורך נקמה ברוצח מנהיגנו השהיד חייבים להתבצע בתוך הטריטוריה של אמריקה עצמה", הצהיר.

הסתירה: פריצת דרך בוושינגטון, איומים בטהרן

הטון המלחמתי בטהרן עומד בסתירה מוחלטת לדיווחים המגיעים במקביל מוושינגטון. עיתון "ניו יורק טיימס" דיווח, מפי בכיר בממשל האמריקני שדיבר בעילום שם, על "פריצת דרך משמעותית" במגעים החשאיים בין המדינות. לפי הדיווח, ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות עקרוניות שנועדו להביא לעצירת סבבי התקיפות ההדדיות שהסלימו באזור המפרץ הפרסי.

במסגרת ההבנות, שני הצדדים התחייבו לאפשר תנועה חופשית ובטוחה של כלי שיט ומכליות נפט במצר הורמוז האסטרטגי, שנסגר שוב ושוב בשל חילופי מהלומות. הבכיר האמריקני ציין כי שיחות טכניות לגיבוש מזכר הבנות רשמי צפויות להימשך בימים הקרובים. גורם בכיר בממשל טראמפ אישר את הפרטים לרשת CNN והבהיר כי "שני הצדדים ינמיכו להבות בשלב זה, וכלי שיט יכולים לנוע בחופשיות".

רוביו מזהיר: "אנחנו יודעים למה הם הסכימו"

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הבהיר במהלך סיורו במדינות המפרץ הפרסי כי וושינגטון לא תשלים עם כל ניסיון של טהראן להטיל אגרות או תשלומים על כלי שיט העוברים במצר הורמוז. רוביו הדגיש כי מדובר בנתיב מים בינלאומי, ועל פי החוק הבינלאומי אין לאף מדינה זכות לגבות בו כספים.

בנוגע להצהרותיה של איראן המכחישות חלק מההבנות שהושגו, מסר רוביו כי הממשל האמריקני מודע היטב לפרטי ההסכמות. "אנחנו יודעים למה הם הסכימו. אני לא יודע למה הם חייבים להגיד את הדברים שהם אומרים", אמר מזכיר המדינה. לדבריו, ההנהגה בטהראן תצטרך לנווט את הפוליטיקה הפנימית שלה, אך המבחן האמיתי יהיה בביצוע ההתחייבויות בפועל.

פרשנים מעריכים כי בעוד הדרג הדיפלומטי באיראן מנסה להוביל להסרת סנקציות והרגעת השטח, הדרג האידיאולוגי הקיצוני, המיוצג על ידי שריעתמדארי ונתמך על ידי משמרות המהפכה, מנסה לסנדל את השיחות באמצעות הצבת דרישות בלתי אפשריות ואיומים בטרור על אדמת ארה"ב. השאלה המרכזית היא איזה קול יגבר בסופו של דבר בטהרן – זה של הדיפלומטים או זה של הקיצונים.