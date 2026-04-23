איראן: הכנסות דמי המעבר במצר הורמוז הועברו לבנק המרכזי

איראן הודיעה כי הכנסות ראשונות מגביית דמי מעבר במצר הורמוז הועברו לחשבון הבנק המרכזי, וזאת חרף הצהרותיו החריפות של הנשיא טראמפ והתחייבותו המפורשת כי לא יאפשר את המשך "הסחטנות האיראנית" בנתיב השיט האסטרטגי.

ההודעה האיראנית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר בוושינגטון ובטהראן מתנהלים מגעים דיפלומטיים במטרה להגיע להסכם מקיף. הנשיא טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש עם איראן עד ליום ראשון, וזאת לבקשת פקיסטן המארחת את סבב השיחות.

דרישות אמריקניות מחמירות

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה כי נשיא ארה"ב מציב דרישה מרכזית בפני איראן במסגרת המשא ומתן: העברת כל האורניום המועשר לרמה גבוהה לידי ארה"ב. הדרישה האמריקנית נתפסת בטהראן כקשה במיוחד, ומהווה נקודת מחלוקת מרכזית במשא ומתן.

לוויט ציינה כי הנשיא לא קבע דד-ליין חדש למשא ומתן עם איראן, אך העבירה את שביעות רצונו מהמצור הימי שהוטל על טהראן. גורמים בוושינגטון מעריכים כי איראן מחזיקה כיום בכמויות משמעותיות של אורניום מועשר לרמות גבוהות, שעלולות לשמש לפיתוח נשק גרעיני.

הפנטגון: פינוי מוקשים יימשך חצי שנה

על רקע ההסלמה במצר הורמוז, גורמים בפנטגון מעריכים כי פינוי מוקשים במצרי הורמוז במקרה של עימות רחב היקף עלול להימשך עד חצי שנה. ההערכה הועברה לגורמים בקונגרס האמריקני כחלק מסקירה ביטחונית, והתקבלה בתסכול בקרב מחוקקים רפובליקנים ודמוקרטים כאחד.

לפי הדיווח, הפעילות לפינוי מוקשים תדרוש שימוש בכוחות ימיים ייעודיים, ספינות לאיתור ונטרול מוקשים, וכן תמיכה אווירית מתמשכת. המורכבות נובעת מהסיכון הגבוה לפעולה באזור צפוף תנועה אסטרטגי כמו מצרי הורמוז, שבו עוברת חלק משמעותי מאספקת הנפט העולמית.