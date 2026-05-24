איראן מאיימת בתגובה חריפה לכל פעולה אמריקנית או ישראלית

בעוד המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להתנהל ברקע, הגיעה הערב (ראשון) אזהרה חריפה מטהרן: הכוחות המזוינים האיראניים נמצאים בכוננות מלאה בכל עת, ומוכנים להשיב בצורה שונה לחלוטין לכל פעולה עוינת מצד ארצות הברית או ישראל. מקור צבאי בכיר באיראן מסר לסוכנות הידיעות "טסנים" כי אם האמריקנים "ישגו שוב בחישוביהם", הם ייתקלו ב"גרסה השלישית של המאבק של איראן".

על פי המקור הצבאי, הכוננות המלאה של הכוחות המזוינים האיראניים נמשכת ללא קשר למצב המשא ומתן עם וושינגטון. "לאור ניסיון העבר של מדיניות הלחימה מצד ממשלת ארה"ב, ולאור האפשרות לכל פעולה עוינת מצד ארה"ב וכן מצד ישראל, הכוחות המזוינים נמצאים בכוננות מלאה", הבהיר המקור. הדברים מגיעים על רקע דיווחים על התקדמות במשא ומתן, כאשר מחלוקת על סעיף אחד או שניים עדיין נמשכת בין שתי המדינות.

"גרסה שלישית" - שונה באסטרטגיה ובטקטיקה

המקור הצבאי האיראני פירט כי אם האמריקנים יפנו לפעולה או פגיעה נגד איראן, הם ייתקלו בתגובה שונה לחלוטין משתי המלחמות הקודמות. "הגרסה השלישית של המאבק תהיה שונה הן באסטרטגיה ובטקטיקה, והן במטרות ובציוד", הזהיר. האיום מצביע על כך שטהרן מתכוננת לתרחישים שונים, תוך שהיא שומרת על גמישות מבצעית מלאה.

האזהרה האיראנית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ישראל מבהירה לממשל האמריקני כי היא שומרת לעצמה חופש פעולה מבצעי מלא. כפי שגורם מדיני בכיר מסר, ירושלים הבהירה לוושינגטון: "בכל מקרה, בין אם יהיה הסכם ובין אם לא, אנחנו שומרים על חופש הפעולה המבצעי שלנו בכל הגזרות כולל בלבנון". על פי הגורם, "זה מקובל על טראמפ".