כתבו של ערוץ אל-מיאדין בטהרן דיווח היום (שני), תוך ציטוט מקורות איראניים, כי הרפובליקה האסלאמית הציגה למתווכים נוסחת משא ומתן חדשה המבוססת על שלושה שלבים נפרדים. על פי הדיווח, איראן הבהירה כי תהיה מוכנה לנהל משא ומתן לפי נוסחה זו רק אם ארצות הברית תקבל אותה באופן רשמי.

הצעד הדיפלומטי מגיע על רקע המתיחות המתמשכת במזרח התיכון והמאמצים להביא לסיום העימותים באזור. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י יצא לדרך לביקור במוסקבה בראש משלחת דיפלומטית, לאחר סיור שכלל את פקיסטן ועומאן, במסגרת המאמצים הדיפלומטיים של טהרן. שלושה שלבים נפרדים על פי המקורות האיראניים שציטט הכתב, השלב הראשון של הנוסחה המוצעת מתמקד בסיום המלחמה ובהשגת ערבויות לכך שהיא לא תחודש נגד איראן ולבנון. בשלב זה, הבהירה טהרן, לא יידונו נושאים נוספים כלל. אם תושג הסכמה בשלב הראשון, התהליך יעבור לשלב השני שיתמקד בדיון כיצד לנהל את מיצרי הורמוז לאחר תום המלחמה. הכתב הסביר כי המחקר בשלב מיצרי הורמוז יבוצע בתיאום עם הצד העומאני, במטרה להקים מערכת משפט חדשה לניהול המיצר האסטרטגי. השלב השלישי והאחרון, כך עולה מהדיווח, יעסוק בדיון בתיק הגרעין האיראני. איראן אישרה במפורש את סירובה לדון בתיק זה לפני שתגיע להסכם מלא על השלב הראשון והשני. עמדה זו מהווה שינוי משמעותי בגישה האיראנית, המותנת את הדיון הגרעיני בהשגת הסכמות קודמות.

טראמפ: 'לא נשלח עוד נציגים'

בהקשר למאמצים הדיפלומטיים, הודיע הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בראיון לפוקס ניוז כי הורה לאנשיו לחזור הביתה ממשלחות ארוכות. "קראתי לאנשינו לחזור הביתה", מסר הנשיא. "המנהיגים הפקיסטנים הם אנשים נהדרים אבל זו טיסה של 18 שעות. אנחנו לא עושים את זה יותר".

טראמפ הבהיר כי אם האיראנים מעוניינים להמשיך את השיחות, עליהם ליזום קשר: "אם הם רוצים לדבר - שיבואו אלינו, שיתקשרו. אנחנו לא שולחים יותר אנשים שיטוסו במשך 18 שעות". הנשיא הוסיף: "כבוד גדול לפקיסטן, הם היו נהדרים, אבל אנחנו נמשיך בטלפון".

ביקור עראקצ'י בפקיסטן

סוכנות הידיעות האיראנית טסנים דיווחה, תוך ציטוט מקורות, כי ביקורו של שר החוץ עראקצ'י בפקיסטן אינו קשור למשא ומתן הגרעיני, אלא מהווה המשך להתייעצויותיו האחרונות עם גורמים פקיסטניים. הביקור התקיים במסגרת סיור דיפלומטי רחב יותר שכלל גם את עומאן.

כזכור, סולטאן עומאן קיבל את עראקצ'י בארמון אל-ברכה, במסגרת המאמצים הדיפלומטיים להביא לסיום העימותים באזור. עומאן ממלאת תפקיד מרכזי כמתווכת בין ארצות הברית לאיראן, כאשר שר החוץ העומאני בדר אל בוסעידי תיווך בין שתי המדינות גם בעבר.

נכון לעתה, לא התקבלה תגובה רשמית מארצות הברית לנוסחת המשא ומתן המוצעת על ידי איראן. המשך התפתחויות בנושא צפוי בימים הקרובים, במיוחד לאור הצהרותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לשינוי בגישה הדיפלומטית האמריקנית.