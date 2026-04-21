שרת העבודה האמריקאית התפטרה מתפקידה בממשל טראמפ

שרת העבודה האמריקאית לורי צ'אבז-דרימר התפטרה מתפקידה בממשל הנשיא דונלד טראמפ, כך על פי שני מקורות המעורים בפרטים שצוטטו ברשת NBC News. בכך היא הופכת לשרה השלישית שעוזבת את הקבינט בתקופת כהונתו השנייה של טראמפ, לאחר התובעת הכללית פאם בונדי ושרת הביטחון הפנים קריסטי נואם.

ההתפטרות מגיעה על רקע חקירה שמנהל מבקר הפנים במשרד העבודה בחשד להתנהלות בלתי תקינה. במסגרת הבדיקה, מספר בכירים בלשכתה של צ'אבז-דרימר הוצאו לחופשה מנהלית, ובהמשך עזבו את תפקידם. עם זאת, עורך דינה של השרה, ניק אוברהיידן, הבהיר כי "ההתפטרות אינה תוצאה של עבירות פליליות. זו החלטה אישית".

בבית הלבן אישרו את המהלך, כאשר דובר התקשורת סטיבן צ'ונג מסר כי צ'אבז-דרימר "תעזוב את הממשל כדי לעבור לתפקיד במגזר הפרטי". לפי ההודעה הרשמית, קית' סונדרלינג ישמש כממלא מקום עד למינוי שר קבוע. בהודעה שפרסמה השרה היוצאת נכתב: "אמנם תפקידי בממשל מסתיים, אך לא אפסיק להילחם למען העובדים האמריקנים. אני מצפה לבאות כאשר אני עוברת למגזר הפרטי".

רצף עזיבות בקבינט

הדיווח על עזיבתה של צ'אבז-דרימר פורסם לראשונה באתר NOTUS, ומגיע בעקבות שינויים משמעותיים בממשל בשבועות האחרונים. התובעת הכללית פאם בונדי הודחה מתפקידה לאחרונה על ידי הנשיא טראמפ, על רקע תסכול גובר מצד הנשיא מתפקודה. טראמפ הודיע כי "אנחנו אוהבים את פאם, והיא תעבור לתפקיד חשוב במגזר הפרטי", אך גורמים בממשל הבהירו כי למעשה מדובר בפיטורים.

לפי מקורבים לנשיא, טראמפ חש כי בונדי "לא ביצעה את החזון שלו כפי שרצה", ואף התקיימה ביניהם שיחה מתוחה לפני ההדחה. גם השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם הודחה מתפקידה על ידי הנשיא, כאשר טראמפ ציין כי נואם "שירתה אותנו היטב", אך גורם בממשל הבהיר כי ההדחה באה בעקבות "שורה של כשלי הנהגה".

בין הסיבות להדחת נואם צוינו עימותים פנימיים, ניהול לקוי וביקורת סביב מדיניות הגירוש ההמוני. נואם מצידה הודתה לנשיא לאחר הפיטורים, וכתבה כי בתפקידה החדש כשליחת "מגן אמריקות" תמשיך לפעול למען הביטחון הלאומי.

רצף העזיבות בממשל מגיע על רקע מתיחות מתמשכת עם איראן ומשא ומתן מורכב בפקיסטן. השינויים בקבינט מעוררים שאלות לגבי היציבות הפנימית בממשל בתקופה רגישה זו, כאשר ארצות הברית מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים וכלכליים משמעותיים.